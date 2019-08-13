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Generali Milli tenisçiye sponsor oldu

Generali Sigorta, Milli tenisçi Aykut Tekin’e sponsor olduğunu duyurdu.

13 Ağustos 2019 Salı 13:58
Generali Milli tenisçiye sponsor oldu

Generali Sigorta, Milli tenisçi Aykut Tekin’e sponsor olduğunu duyurdu. Milli tenisçi Uluslararası Tenis Federasyonu’nun düzenlediği ITF Seniors World Team & Individual Championships’te Türkiye’yi temsil ediyor.


Türkiye’nin en köklü sigorta şirketlerinden Generali Sigorta, Türkiye Tenis Federasyonu Senyör Milli Takım Belirleme Turnuvası’nda Mersin Tenis Kulübü’nü temsil eden ve 55+ Erkeklerde Milli Takıma seçilen Aykut Tekin’e sponsor oldu. Milli tenisçi Aykut Tekin, 4-17 Ağustos 2019 tarihleri arasında Portekiz’de gerçekleşen ve uluslararası alanda tenisin en üst düzey yönetim organı olan Uluslararası Tenis Federasyonu’nun düzenlediği ITF Seniors World Team & Individual Championships’te Türkiye’yi temsil ediyor.


Söz konusu sigorta şirketinin sponsor olduğu milli tenisçi Aykut Tekin; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Hatay, Kahramanmaraş, Balıkesir, Sakarya, Diyarbakır, Kocaeli, Malatya, Balıkesir, Gaziantep, Muğla, Uşak, Tekirdağ, Aydın, Adana ve Mersin’den turnuvaya katılan sporcular arasından Milli Takım’a seçildi. Türkiye’nin çeşitli illerinden toplam 6 kategoride erkeklerde 48, kadınlarda ise 34 sporcunun katıldığı turnuvada derece alan Tekin, Portekiz’in başkenti Lizbon’a çok yakın konumda bulunan ve okyanus kıyısında yer alan Estoril adlı sahil kasabasında Türkiye adına performans sergileyecek.


“Türkiye’de tenisin gelişimine destek vermek bizler için büyük mutluluk”


Milli tenisçi Aykut Tekin’e sponsorluk desteğiyle ilgili bilgi veren Generali Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir,"Tenis, ülkemizde popülaritesi her geçen gün artan bir spor dalı. Grand Slam turnuvalarında sporcularımız raket sallıyorlar, milli takımlar düzeyinde ise Avrupa’nın önde gelen ülkeleriyle aynı kategorilerde mücadele ediyoruz. Generali Sigorta olarak tenisin gelişimine destek vermek bizler için büyük mutluluk. Uluslararası alanda tenisin en üst düzey yönetim organı olan Uluslararası Tenis Federasyonu’nun düzenlediği turnuvada ülkemizi temsil edecek milli tenisçimiz ve Mersin acentemiz Aykut Tekin’in yolunun açık olmasını diliyoruz. Acentelerimizi sadece sigortacılık alanında değil sektör dışı tüm alanlarda da destekliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:58
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