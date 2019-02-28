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General Süleymani: "Esad’ın, Tahran ziyareti bölgede bomba etkisine neden oldu"

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, "Arap dünyası, Beşar Esad’ın Tahran ziyaretini Zafer Bayramı şeklinde nitelendirirken, bu ziyaret aynı zamanda bölgede bomba etkisine neden olmuştur” dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:24
General Süleymani: "Esad’ın, Tahran ziyareti bölgede bomba etkisine neden oldu"

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, "Arap dünyası, Beşar Esad’ın Tahran ziyaretini Zafer Bayramı şeklinde nitelendirirken, bu ziyaret aynı zamanda bölgede bomba etkisine neden olmuştur” dedi.


İran’ın Kum kentinde düzenlenen bir etkinlikle konuşan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, İran’ın bölgedeki gücüne ve etkisine değinerek, “Bugün, Suudi Arabistan ve Katar silahları ve paraları olan iki ülke olabilir. Ancak hiçbir güçleri ve iktidarları yok. İslam Devrimi, İran’a güç ve iktidar vermiştir” ifadelerini kullandı.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Tahran ziyaretine işaret eden General Süleymani, “Esad tüm Arapların kahramanı olmuştur. Esad’ın bu kahramanlığı İran olmadan gerçekleşemezdi. Milletimize iftihar ettiğimiz şeyleri anlatmalıyız. Arap dünyası, Beşar Esad’ın Tahran ziyaretini Zafer Bayramı şeklinde nitelendirirken, bu ziyaret aynı zamanda bölgede bomba etkisine neden olmuştur. Bu gerçekleri milletimize göstermemiz gerekir” şeklinde konuştu.


Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad iç savaş sonrası8 yılın ardından ilk kez İran’ı ziyaret etmiş ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Devrim Lideri Hamaney ile bir araya gelmişti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:24
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