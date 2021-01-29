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Otomotiv General Motors duyurdu! Benzinli ve dizel araç üretimi sonlandırılıyor
Otomotiv

General Motors duyurdu! Benzinli ve dizel araç üretimi sonlandırılıyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli otomotiv devi General Motors, 035'e kadar benzinli ve dizel araç üretimini sonlandıracağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 10:38:00 -
General Motors duyurdu! Benzinli ve dizel araç üretimi sonlandırılıyor

Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), 2035'e kadar benzinli ve dizel araç üretimini sonlandırarak yalnızca elektrikli araç üretmeyi planladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, GM'nin küresel ürün ve operasyonlarında 2040 itibarıyla karbon nötr olmayı planladığı aktarıldı.

GM'nin tamamen elektrikli bir gelecek için ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla Çevre Savunma Fonu ile çalıştığına işaret edilen açıklamada, şirketin 2035 itibarıyla yalnızca elektrikli araç üretmeyi hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin sıfır emisyonlu araçlar sunma ve gerekli şarj altyapısını oluşturma gibi konularda tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya odaklanacağı belirtilerek, gelecek 5 yılda elektrikli araçların Ar-Ge ve üretimine 27 milyar dolarlık yatırım yapılmasının ve pazara 30 elektrikli otomobil modeli sürülmesinin planlandığı bildirildi.

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