Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin: Türkiye, Yunanistan ile çatışmaya girecek

Yunanistan ve darbeci Sisi yönetimindeki Mısır arasında yapılan sözde MEB anlaşmasının yankıları sürüyor.

Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, iki şer devleti tarafından yapılan anlaşmaya dikkat çeken yorumlar geldi.

İsmail Hakkı Pekin, Haber Global'de yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında çatışmanın artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Pekin, Yunanistan'ın oyunbozanlık yaptığını belirterek "Yunanistan devamlı bir oyunbozanlık yapıyor. Bir şımarıklık peşindeler. Yunanistan'ın iddiaları talepleri bitmez. Maksimal düşünüyor ve Doğu Akdeniz'i, Ege'yi kendine almak istiyor. Bu anlaşmayı öne sürerek oralarda Türkiye'nin hakkını gasp etmeye çalışıyor. Yarın öbür gün bunu Lübnan, Suriye ve Mısır ile yapacaklar. Çatışma artık kaçınılmazdır. Türkiye'nin artık kuvvetini göstermesi gerekiyor. Yunanistan ile bu masada anlaşma yapılamıyor. Türkiye, Meis Adası'nda sismik araştırma yapmalı. Burası Kars'tan Konya'dan farklı bir yer değil. Burası bir vatanın bir parçası. Mavi Vatan boş bir olay değil. Türkiye'nin Mavi Vatan'a sahip olması gerekiyorsa bunları iyi tasarlamalı. Libya'daki durumu da dikkate alırsak maalesef durum çatışmaya doğru gidiyor" dedi.