  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin: Türkiye, Yunanistan ile çatışmaya girecek

Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Yunanistan ile Mısır tarafından yapılan sözde anlaşmaya ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 19:47:00 -
Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin: Türkiye, Yunanistan ile çatışmaya girecek

Yunanistan ve darbeci Sisi yönetimindeki Mısır arasında yapılan sözde MEB anlaşmasının yankıları sürüyor.

Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, iki şer devleti tarafından yapılan anlaşmaya dikkat çeken yorumlar geldi.

İsmail Hakkı Pekin, Haber Global'de yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında çatışmanın artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.

 

Pekin, Yunanistan'ın oyunbozanlık yaptığını belirterek "Yunanistan devamlı bir oyunbozanlık yapıyor. Bir şımarıklık peşindeler. Yunanistan'ın iddiaları talepleri bitmez. Maksimal düşünüyor ve Doğu Akdeniz'i, Ege'yi kendine almak istiyor. Bu anlaşmayı öne sürerek oralarda Türkiye'nin hakkını gasp etmeye çalışıyor. Yarın öbür gün bunu Lübnan, Suriye ve Mısır ile yapacaklar. Çatışma artık kaçınılmazdır. Türkiye'nin artık kuvvetini göstermesi gerekiyor. Yunanistan ile bu masada anlaşma yapılamıyor. Türkiye, Meis Adası'nda sismik araştırma yapmalı. Burası Kars'tan Konya'dan farklı bir yer değil. Burası bir vatanın bir parçası. Mavi Vatan boş bir olay değil. Türkiye'nin Mavi Vatan'a sahip olması gerekiyorsa bunları iyi tasarlamalı. Libya'daki durumu da dikkate alırsak maalesef durum çatışmaya doğru gidiyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Osman

Azdan az çoktan çok hiç fark etmez
  • Yanıtla

Deniz

Hakikaten kendimi bildim bileli bu Yunan şımarık çocuk gibi boynundan büyük işlere kalkıyor bu fitne devlet Türkiye düşmanı kaşınıyor Yunan Türk'ün sabrını zorluyor bir Osmanlı tokatidini yiyecek
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Türkiye genelinde kaç kişi karantina altında? Bakanlık açıkladı!
Gündem

Türkiye genelinde kaç kişi karantina altında? Bakanlık açıkladı!

Türkiye genelinde kaç kişi karantina altında? İçişleri Bakanlığı Kovid-19 kapsamında karantinaya alınan kişi sayısını ve detaylarını paylaşt..
CHP'de panik başladı! Kaftancıoğlu'ndan 'Muharrem İnce' talimatı
Siyaset

CHP'de panik başladı! Kaftancıoğlu'ndan 'Muharrem İnce' talimatı

Muharrem İnce'nin yeni parti hamlesi CHP'yi panikletti. Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve İstanbul İl Başkanı Can..
Herkes o gece nerede olduğunu merak ediyordu! Muharrem İnce belge açıklayacakmış
Siyaset

Herkes o gece nerede olduğunu merak ediyordu! Muharrem İnce belge açıklayacakmış

Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanlığı seçim akşamı CHP'nin 60 bin sandığa gözlemci koymadığına dair belge paylaş..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı