Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e İdlib brifingi
Sınır hattında bulunan karargahlarda incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, İdlib konusunda komutanlarından brifing aldı.14 Eylül 2018 Cuma 18:19
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli birliklerin bulunduğu Gaziantep, Kilis ve Hatay bölgelerindeki karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Güler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli birlik komutanlarından brifing aldı.
YORUM YAZ