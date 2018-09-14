Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e İdlib brifingi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli birliklerin bulunduğu Gaziantep, Kilis ve Hatay bölgelerindeki karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Güler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli birlik komutanlarından brifing aldı.