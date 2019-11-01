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Gündem

Genelkurmay Başkanı Güler Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

2019-11-01 11:44:00 -
Genelkurmay Başkanı Güler Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, Orgeneral Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede Suriye'deki günlük gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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