Genelevde yakalanan cezaevi müdürü görevden alındı
İngiltere’de HMP Lindholme Cezaevi’nin uzun süredir görevde olan müdürü Rob Kellett, genelevden çıkarken görüntülendiği videonun ortaya çıkmasının ardından meslek kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle görevden alındı.
Cezaevlerinde uzun yıllar görev yapan Kellett, 2011 yılından beri Güney Yorkshire’daki HMP Lindholme’un başındaydı. Görevi süresince 900’den fazla mahkum ve personelden sorumluydu.
Sheffield’daki “GFE” adlı bir mekandan çıktığı iddia edilen bir videonun dolaşıma girmesi kurumda şok etkisi yarattı. Soruşturma sonucunda Kellett’in mesleki standartları ihlal ettiği gerekçesiyle işine son verildi.