  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Akım dediğin böyle olur! Camiler sabah namazında doldu taştı

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Şifa için Akşemseddin Hazretlerinin asasını sürmüştü! Cübbeli Ahmet sol gözünü tamamen kaybetti

Finansman maliyetleri düştü yatırımlar arttı

Meloni'den personeline şok motivasyon: "Merak etmeyin, 2026 daha zor olacak!"

Dünyayı Sarsacak Epstein İtirafı: "Trump Ve Clinton İsrail’in Esiri!"

CHP 5816 üzerinden “sansür” istiyor

"Işıltılı" Hayatların Ardındaki Karanlık Dosya! Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

Moskova’da stratejik zirve: "Yeni Suriye" Rusya ile masada!

DMM'den 'Türk gemisi vuruldu' haberlerine yalanlama: Eski görüntüleri 'yeni' diye servis ettiler
Dünya Genelevde yakalanan cezaevi müdürü görevden alındı
Dünya

Genelevde yakalanan cezaevi müdürü görevden alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Genelevde yakalanan cezaevi müdürü görevden alındı

İngiltere’de HMP Lindholme Cezaevi’nin uzun süredir görevde olan müdürü Rob Kellett, genelevden çıkarken görüntülendiği videonun ortaya çıkmasının ardından meslek kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle görevden alındı.

Cezaevlerinde uzun yıllar görev yapan Kellett, 2011 yılından beri Güney Yorkshire’daki HMP Lindholme’un başındaydı. Görevi süresince 900’den fazla mahkum ve personelden sorumluydu.

Sheffield’daki “GFE” adlı bir mekandan çıktığı iddia edilen bir videonun dolaşıma girmesi kurumda şok etkisi yarattı. Soruşturma sonucunda Kellett’in mesleki standartları ihlal ettiği gerekçesiyle işine son verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23