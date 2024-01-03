Genelevci rekortmenlerden teknoloji rekortmenlerine!
Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.
Selçuk Bayraktar'ın vergi rekortmeni olması Türkiye'nin en çok konuşulanları arasına girdi.
Türkiye nereden nereye geldi!
Eski Türkiye'de genelevler patroniçeleri vergi rekortmeni olurken yeni Türkiye'de teknoloji üreten Bayraktar'ın vergi rekortmeni olması, ülkemizin geldiği noktayı gözler önüne serdi.
Genelevlerden kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürmesiyle tanınan Manukyan; sırasıyla 1986, 1987, 1990, 1991, 1992 ve 1993 yıllarında toplamda 6 kez vergi rekortmeni olmuştu.