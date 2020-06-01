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Ekonomi

Genel yönetim bütçesi son çeyrekte 53,5 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre genel yönetim bütçesi 2019 yılı son çeyrekte 53 milyar 429 milyon 545 bin TL açık verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:33:30 -
Genel yönetim bütçesi son çeyrekte 53,5 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre genel yönetim bütçesi 2019 yılı son çeyrekte 53 milyar 429 milyon 545 bin TL açık verdi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin genel yönetim bütçe denge verilerini paylaştı. Buna göre, Ekim-Aralık döneminde bütçe gelirleri 353 milyar 643 milyon 553 bin TL olurken, toplam harcamalar 407 milyar 73 milyon 98 bin TL tutarında gerçekleşti. Genel harcamalar dahilinde faiz giderleri 20 milyar 591 milyon 861 bin TL olarak gerçekleşti.


Genel yönetim bütçesi söz konusu dönemde 53 milyar 429 milyon 545 bin TL açık verdi.

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