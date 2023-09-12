Genel Başkan adaylığını ilan edeceği iddia edilen Özgür Özel'den ilk açıklama!
Genel Başkan adaylığını ilan edeceği iddia edilen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Özel, bugün saat 14.00’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü duyurdu. Özel, kurultay sürecine ilişkin 15 Eylül Cuma günü CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacağını açıkladı.
Cuma günü Genel Başkan adaylığını açıklayacağı iddia edilen Özgür Özel'in mesajı şöyle:
“Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım.”