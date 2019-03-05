Genel afta son dakika gelişmesi | Af son dakika haberleri

Af yasası çıkacak mı? MHP’nin Meclis’e sunduğu af yasası ceza indirimi konusunda son dakika gelişmesi mi yaşanıyor? Hem mahkumlar hem de mahkum yakınları af yasasının ne zaman çıkacağını merak ederken, af yasası ceza indirimi konusunda son dakika iddia gündeme geldi. Yerel seçimlerden önce genel af ceza indirimin çıkarılacağı iddia edildi. İşte af son dakika haberleri…

AF çıktı mı? Genel af bu sene çıkacak mı? Af geliyor mu? Af son dakika haberleri 2019 Genel Af çıkacak mı? Mahkumların ve yakınlarının gözü kulağı bu haberde. 2019 yılında birçok değişiklikle birlikte genel af bekleniyor. Mahkum affı, genel af yasası ne zaman? Ceza indirim Yasası olacak mı? Genel af bu yıl var mı ? Genel af dair tüm merak ettikleriniz haberimizde. Bu yıl genel af çıkacak mı? 2019 af çıkacak mı? Af ne zaman çıkacak? Genel afta kimler yararlanacak? Genel Af kapsamına hangi suçlar giriyor? tüm sorularınızı cevabı burada.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 31 Mart mahalli seçim yatırımı olarak yılbaşından itibaren elektrik ve doğalgazda yüzde 10’luk bir indirimin müjdesini verirken, diğer yandan AK Parti İstanbul Büyük kent Belediye başkan adayı Binali Yıldırım ‘Köprü geçiş cezalarına af’ öneriyi TBMM’ye getirmiş ve yasalaşmıştı. mahalli seçimler öncesi elindeki ‘mahkûmlara af’ teklifini önümüzdeki zamanlarda TBMM’ye getireceği iddia edildi.

Af yasası ve ceza indirimi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Genel af yasası çıkacak mı? MHP tarafından 19 Mayıs 2018’de TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinde süreç devam ediyor. Af son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Af yasası ne zaman çıkacak? 24 Eylül'de MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına iletmişti. 2019 yılında hükümet tarafından son açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapıldı. Bakan Gül, Türkiye'de bir af meselesinin olmadığını, MHP'nin teklifinin de af değil infaz sürelerine yönelik bir çalışma olduğunu belirtti. Af ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Af ceza indiriminde son dakika gelişmesi

Yargıtay Başkanı Cirit açıklamasında, "Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur." denildi.

Adalet Bakanı afta son durum ne?

2019 yılında af ile ilgili ilk açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bakan Gül özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı. Türkiye'de bir af meselesinin olmadığını, MHP'nin teklifinin de af değil infaz sürelerine yönelik bir çalışma olduğunu bildiren Gül, "Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ortaya koyduğu tutum çok açık. Toplumda bu konuda rahatsızlık duyulacak, adalet duygusunu rencide edecek hiçbir adımı atamayız. Birçok şey eksik olabilir ama eksik olmayacak tek şey adalettir. Adalet hepimizin temel yaklaşımıdır" şeklinde konuştu.