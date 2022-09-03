Genco Erkal sahnede fenalaştı, kimse umursamadı
Genco Erkal tiyatro oyunu sırasında fenalık geçirdi, seyirci oyunun paçası zannetti, oralı olmadı. Durumu müzisyenler fark etti. Hastaneye kaldırılan Erkal'ın bilinci açık.
CHP yandaşı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Şahdamarım adlı oyunu sergilediği sırada aniden rahatsızlandı, sahnede yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
NTV’de yer verilen habere göre izleyiciler, Genco Erkal’ın rahatsızlığını oyunun bir parçası sandı.
Olayı sahnedeki müzisyenlerin fark etmesi üzerine Erkal'a ilk müdahale yapıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Erkal’a yapılan tetkikler sonucu bilincinin açık olduğu belirtildi.
Erkal’ın, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.