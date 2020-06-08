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Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’in Osmaneli incelemesi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Osmaneli Gençlik Merkezi inşa çalışmaları yerinde inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:21:21 -
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’in Osmaneli incelemesi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Osmaneli Gençlik Merkezi inşa çalışmaları yerinde inceledi.


Osmaneli Belediyesi tarafından tahsis edilen yere yapılacak olan Osmaneli Gençlik Merkezi inşa çalışmaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve beraberindekiler yerinde inceledi. Heyete Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de eşlik ederken, "Belediyemizin yer tahsisi ile Osmaneli’nde Gençlik Merkezi kurulması için başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen değerli müdürlerimiz ilçemizde belediyemizce yürütülen restorasyonu, spor tesisleri ile Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerimizi ziyaret etti. Sportif organizasyonlar için belediyemizin sahip olduğu tesis ve otelleri beğenen Gençlik Spor İl Müdürümüz Yasin Özdemir yeni organizasyonlar için her türlü desteği vermeyi hazırız" dedi.


İncelemelere, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şener Öner ile Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yaşar Karabulut hazırda bulundu.


Öte yandan Başkan Şahin, ziyaretleri için müdürlerimize teşekkür ederek, yeni atanan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’e görevinde başarılar diledi.

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