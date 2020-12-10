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Aktüel Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak
Aktüel

Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 500 yurt yönetim personeli ve 15 sözleşmeli bilişim personeli alacaklarını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:31:26 -
Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 515 personel alacaklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, 500 yurt yönetim personeli ve 15 sözleşmeli bilişim personeli alacaklarını duyurdu.


- 500 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı


Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 500 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapacak.

Başvurular, 4 Ocak-20 Ocak 2021 tarihlerinde "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar için 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türü esas alınacak.

Başvuruda her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.


- 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı


Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilecek sözleşmeli bilişim personeli başvuruları, 21-28 Aralık tarihlerinde "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar, KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, her bir pozisyon için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak.

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