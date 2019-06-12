Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda maçının ardından konuştu. Bu tarz puan kayıplarının olabileceğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Gençlerimiz bizlere gelecek için ümit verdi” dedi.

A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda deplasmanında 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Konya’da oynanan Fransa maçını ve alınan galibiyeti hatırlatarak sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu, “Fransa karşısında gençlerimiz çok güzel bir mücadele ortaya koydu ve sonucunu aldık. Sonraki yaşanan süreçte gençlerimiz yoruldu. Ama bugünkü mücadele yarınlar için umutlar verdi. Genç, güçlü, yetenekli ve her şeyden önemlisi Türkiyemiz için yürekleri çarpan gençlere sahibiz. Onlara güveniyoruz. Hem 2020’ye katılacağız hem de orada başarılı olacağız. Az önce kendileriyle kucaklaştık. Bu yürüyüşe devam edeceğiz. Halkımıza, milletimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki maçlar mutlaka daha güzel olacaktır. Puan kayıpları elbette olacaktır, bu müsabakayı da böyle değerlendirmek lazım. Ama milli takımımızın 30. dakikadan sonraki performansı yarınlarımız adına ümit verdi. Soyunma odasında kendileriyle kucaklaştık, tebrik ettik ve ümitlerimizi tazelediklerini ilettik. Daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.