0553 313 94 23

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda maçının ardından konuştu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:53
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda maçının ardından konuştu. Bu tarz puan kayıplarının olabileceğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Gençlerimiz bizlere gelecek için ümit verdi” dedi.


A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda deplasmanında 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Konya’da oynanan Fransa maçını ve alınan galibiyeti hatırlatarak sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu, “Fransa karşısında gençlerimiz çok güzel bir mücadele ortaya koydu ve sonucunu aldık. Sonraki yaşanan süreçte gençlerimiz yoruldu. Ama bugünkü mücadele yarınlar için umutlar verdi. Genç, güçlü, yetenekli ve her şeyden önemlisi Türkiyemiz için yürekleri çarpan gençlere sahibiz. Onlara güveniyoruz. Hem 2020’ye katılacağız hem de orada başarılı olacağız. Az önce kendileriyle kucaklaştık. Bu yürüyüşe devam edeceğiz. Halkımıza, milletimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki maçlar mutlaka daha güzel olacaktır. Puan kayıpları elbette olacaktır, bu müsabakayı da böyle değerlendirmek lazım. Ama milli takımımızın 30. dakikadan sonraki performansı yarınlarımız adına ümit verdi. Soyunma odasında kendileriyle kucaklaştık, tebrik ettik ve ümitlerimizi tazelediklerini ilettik. Daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 00:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gece yarısı Suriye sınırına asker takviyesi
    1. Gece yarısı Suriye sınırına asker..
    2. Bakan Soylu: İstanbul'da Gezi..
    3. Uluslararası anlaşmaların..
    4. Şenol Güneş: “2020 Avrupa..
    5. Elazığ’da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
    6. Kirazlı yeniden ilgi odağı oldu
    7. Başkan Günel, kadın girişimi..
    8. İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu
    9. Kuşadası’nda trafik kazası, 1 yaralı
    10. Uydukent’in sorunları kökünden..
    11. Kuşadası Belediyesi’nin kurumsal..
    12. Davutlar’da silahlı saldırı, 1 kişi..
    13. Erik Hamsen: “Birlikte güçlü kaldık ve..
    14. Ankara’da 5 saat arayla 2 deprem
    15. Birlik oldular gençleri evlendirdiler
    16. İzlanda-Türkiye maçının ardından
    17. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem..
    18. ABD'de öldürülen 3 Müslüman genç..
    19. Güvenlik güçleriyle teröristler..
    20. İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük..
    21. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan..
    22. Çorum'da hortum evlere zarar verdi
    23. Marmaris’te 6 bin 980 şişe kaçak ve..
    24. ABD Lübnanlı Nizar Zaka'nın serbest..
    25. Hariri'den "Lübnan Körfez sorunlarına..
    26. Washington’da Shanahan tartışması..
    27. Tunceli'de şiddetli çatışma: 4 asker..
    28. Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    29. Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı
    30. Amasya Genelgesi'nin 100. yılı..
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu