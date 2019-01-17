Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan öğrencilere sürpriz ziyaret

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Kütüphane’de ders çalışan öğrencilere sürpriz bir ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, dün gece Milli Kütüphane’de ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

Öğrencilerin dersleri hakkında bilgiler alan ve kariyer planlamaları konusunda da tecrübelerini paylaşan Kasapoğlu, "Güzel ülkemizin geleceğine katkılar sunma noktasında ne denli önemli bir sorumluluğa sahip olduğunuzu asla unutmayın." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin taleplerini dinleyen ve sosyal hayatlarında sporu ve eğitimi bir arada götürmelerini isteyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin geleceği sizlersiniz. Güzel ülkemizin geleceğine katkılar sunma noktasında ne denli önemli bir sorumluluğa sahip olduğunuzu asla unutmayın. Gençlik merkezlerimiz, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarımız her zaman sizlerin hizmetindedir. Türkiye’nin dört bir yanında büyük tesis yatırımlarına imza attık. Bu tesislerin kapıları 24 saat öğrencilere açık. Eğitim ve öğretiminizin yanı sıra sporun da bir yaşam tarzı olması, hayatınızın günlük bir parçası olması bizler için çok önemli. Bu anlamda bakanlık olarak çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyor, tesislerimizin 7 gün, 24 saat çalışması noktasında da tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."

Bakan Kasapoğlu, ziyaretin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. ​