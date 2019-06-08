Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, nikah şahidi oldu Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın kızının nikah şahitliğini yaptı

KONYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın kızının nikah şahidi oldu. Bakan Kasapoğlu, Baykan'ın kızı Ayşegül ile Latif İltar'ın Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine katıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın kıydığı nikahta Kasapoğlu ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve AK Parti Konya milletvekilleri çiftin nikah şahitliğini yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çifte mutluluk diledi. Törene, iş, spor ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

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