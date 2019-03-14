0553 313 94 23

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya Yozgat'ta

- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya:"Hedefimiz 2023, 2051 ve 2071 Türkiye'sinin gençliğini, sporunu dizayn edebilmek"

14 Mart 2019 Perşembe 14:22
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya Yozgat'ta


YOZGAT (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Hedefimiz 2023, 2051 ve 2071 Türkiye'sinin, gençliğini, sporunu dizayn edebilmek." dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yozgat'a gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Yozgat Gençlik Merkezi'nde sporcularla buluştu.

Sporcuların sorun ve taleplerini dinleyen Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de sportif alanda 2002 yılında başlayan tesisleşme hamlesinin her gün biraz daha genişlediğini söyledi.

Tesis sayısını her yıl üzerine koyarak artırdıklarını belirten Yerlikaya, "Aileler çocuklarını spora teşvik etsin. Daha başarılı bir toplum, sporu seven, spora yönelen, kötü alışkanlıklardan uzak duran bir gençlik istiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz salonlarımızda. Salonlarımız revaçta. Biz salonlarımızın 365 gün 24 saat kullanılmasını istiyoruz ve kullandırıyoruz. Başarılarla dolu seneler arzu ediyoruz. Hedefimiz 2023, 2051 ve 2071 Türkiye'sinin gençliğini, sporunu dizayn edebilmek. İnşallah Cumhurbaşkanımızın işaret etmiş olduğu bu hedeflere hızlı bir şekilde ulaşacağız." ifadelerini kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:22
  1. Gençlik ve Spor Bakanı Hamza Yerlikaya
  2. Yozgat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GAÜN öğrencilerinden biyogaz üretime tesisine teknik gezi
    1. GAÜN öğrencilerinden biyogaz üretime..
    2. Samsun’da kamyon otomobile çarptı: 1..
    3. AK Parti'nin Yenimahalle mitingi
    4. Baradey'in Mısır'da sahneye tekrar..
    5. İtalyan isimden Erdoğan itirafı:..
    6. Doktorlara bayram ziyareti
    7. AK Parti 1 milyon kişiyle sahaya iniyor
    8. Ergün Turan, turistik otel..
    9. Mafya babası evinin önünde öldürüldü
    10. Bagevkariyer, İstihdam Fuarı’nda
    11. Firari iş adamından Trump'a bağış
    12. Patrik Mutafyan'ın naaşı saygı duruşu..
    13. Hakkari’de silah, mühimmat ve..
    14. PFDK’dan Fırat Aydınus’a men cezası
    15. Yüksekova kırsalında 8 sığınak imha..
    16. Kılıçdaroğlu vatandaşların çay..
    17. Gemlik Kızılay’dan Kaymakam İnan’a..
    18. İmamoğlu seçim turun Çatalca’da..
    19. Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı
    20. Başkan Ataç ziyaretlerine devam ediyor
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın