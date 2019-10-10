Gençlik projelerine 15 milyon liralık destek 6 farklı kategoride değerlendirilecek Gençlik Projeleri Destek Programı’na Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15 milyon lira katkı sağlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı’na 15 milyon lira katkı sağlayacaklarını duyurdu. Kasapoğlu, “Projeler 6 farklı kategoride değerlendirilecek. Program çerçevesinde gençlerimizin, ‘Gönüllülük’, ‘Kültür ve Sanat’, ‘Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor’, ‘Yenilikçi Fikirler’, ‘Çevre Bilinci’ ve ‘Hayvanların Korunması’ başlıklarındaki projelerine destek verilecek” dedi. Proje çağrısının bugün itibarıyla başladığını duyuran Bakan Kasapoğlu, “Başvurular 23 Ekim Çarşamba günü saat 23.59’a kadar alınacak. Gençlerimizin hayallerini desteklemek, özveriyle koştukları gönüllülük faaliyetlerine minik bir katkı sunabilmek, ülkemize ve insanlığa parlak ufuklar kazandırabilecek yenilikçi fikirlerini ve girişimlerini desteklemek için büyük bir heyecan içindeyiz” açıklamasında bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Genç Fikirler Genç Projeler” sloganıyla yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı’nda, “15 Temmuz” ve “Prof. Dr. Fuat Sezgin” temalarının öncelikli olacağını duyurdu.

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