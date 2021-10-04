Gençlik Merkezleri yeni döneme hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Gençlik Merkezleri, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için titizlikle sürdürdüğü hazırlıklarını tamamladı. Yeni dönem için kurum içi eğitim seminerleri düzenleyen KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde yeni dönem, 5 Ekim Salı günü başlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve öğretime yönelik çalışmalar gerçekleştiren kuruluşu KAYMEK, eğitim kalitesi ve faaliyetleri ile gençlere hizmeti amaç edinirken, bu kapsamda yeni dönem için Gençlik Merkezleri’nde çalışmalarını tamamladı.

KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim faaliyetleri nedeniyle yeni dönem için kurum içi eğitim seminerleri düzenlendi. TOKİ Gençlik Merkezi'nde tüm gün süren seminere katılan eğitmen ve personelle yeni dönemi en verimli şekilde, eğitim ile dolu dolu geçirmeye yönelik akademik planlamalar yapıldı ve pandemi tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar anlatıldı.