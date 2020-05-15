Gençlik Haftası’na özel sosyal mesafeli spor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası başladı. Şükrüpaşa Mahallesi’nde site bahçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından balkonda vatandaşlara spor yaptırıldı. Bar ekipleri de maskelerle sosyal mesafeye uyarak Hançer Barı oynadı.

Gençlik Haftası kutlamalarının ilk durağı Şükrüpaşa Mahallesi oldu. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Tugay Sitesi bahçesinde yapıldı. Gece yapılan etkinlikte korona virüs (Covid-19) nedeniyle sosyal mesafe ve maske ön plandaydı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörleri site sakinlerine binanın bahçesinde ve balkonlarında vatandaşlara spor yaptırdı.

Sosyal mesafeli maskeli Hançer Barı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği etkinlikte halk oyunları ekibi sosyal mesafeye uyarak bar gösterisi yaptı. Özellikle maske takarak sosyal mesafe kuralları nedeniyle Hançer Barı gösterisi yapan genç halk oyuncuları ekibi dikkatlerden kaçmadı. Maske takarak Hançer Barı oynayan gençler ilgi odağı oldu.

Önce oynadılar sonra spor yaptılar

Davul zurna eşliğinde oynayan ve eğlenceli dakikalar yaşayan site sakinleri ve minik çocuklar için sık sık sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleşen etkinlikte davul zurna çalarken, site sakinleri kurtlarını dökerek unutulmaz anlar yaşadı. Korona virüs nedeniyle haftalardır evde kalan vatandaşlar balkonda ve site bahçesinde spor yapma coşkusunu yaşadı.

"Kadayıf dolması yiyerek aldığınız kiloları sporla verin"

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yetenek Taraması Koordinatörü Hakan Ülgü, Tugay Sitesi sakinlerine “Haydi balkonlara şimdi spor zamanı. Ramazan ayında Erzurum ile özdeşleşen kadayıf dolmalarını yediniz. Kilo aldınız, şimdi o kiloları bizimle birlikte spor yaparak vereceksiniz. Buyurun balkonlara deneyimli antrenörlerimiz eşliğinde spor yapın” dedi.

Ülgü’nün bu çağrısı üzerine vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak antrenörlerin hareketlerine eşlik ettiler. Erzurum GSİM antrenörlerinden Fetullah Demir, meslektaşlarına ve site sakinlerine spor yaptırdı.

Birçok vatandaş ve çocuklar maskelerini takarak Türk bayrakları eşliğinde spor hareketlerine eşlik ettiler.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Kutlamaları kapsamında Erzurum GSİM olarak önemli bir farkındalığa imza attıklarını belirterek, “Bu akşam burada çok güzel bir etkinlik yaptık. Antrenörlerimiz ve vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak spor yaptılar. Biz de diyoruz ki, ‘Evde Kal, ama sporsuz kalma’ bu gece Erzurum GSİM olarak sporu balkonlara ve site bahçelerine taşıdık. Tüm antrenör arkadaşlarımıza özverisinden ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.