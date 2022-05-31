Gençlerimizi kültürel savrulmalara karşı daha dirençli yetiştireceğiz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) arasında "Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü" imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Başöğretmen Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, gençleri geleceğe yetiştirebilmek için her türlü imkanı sağlamaya çalıştıklarını, çocukları ve gençleri olası tehlikelere karşı korumak amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Bir taraftan da öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmeye yönelik çalıştıklarını anlatan Bakan Özer, "Ama 21. yüzyılda yeni tehditlerle karşı karşıya olduğumuzun da farkındayız. 21. yüzyıl, özgürlükler yüzyılı olarak varsayılsa ve iddia edilse de aslında bağımlılıkların çok fazla arttığı bir yüzyılla karşı karşıyayız" dedi.

Dijital bağımlılık uyarısı

Eğitim literatüründe yaygın kullanılan matematik, fen ve dil okuryazarlığına dijital okuryazarlığı, medya okuryazarlığı gibi yeni okuryazarlıkların eklenmeye başladığına dikkati çeken Mahmut Özer, bir taraftan hayatı kolaylaştıran teknolojinin aynı zamanda farklı davranışlar da üretmeye başladığını dile getirdi. İnternetin en fazla eğitim alanını etkilediğini belirten Özer, "Biliyoruz ki Batı medeniyeti hiçbir şeyi bedavaya vermez. Burada da o bilgiye erişimin bir maliyeti vardır ve o maliyet de bağımlılık olarak kendini ortaya koyar" diye konuştu. Bunun farkında olunması gerektiğine işaret eden Özer, Batı literatüründe bu konunun çok yaygın tartışıldığını, Türkiye'de ise bu konuda derinlemesine araştırmaların olmadığını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, medya okuryazarlığının artırılmasına yönelik yapılacak bu iş birliğini geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek gençlerin, sosyal medya üzerinden gelecek saldırılara çok daha dirençli, farkındalığı artırılmış bir nesil olmalarını sağlaması açısından kıymetli bulduğunu dile getirerek, protokolle konunun sadece 7. ve 8. sınıflarda seçmeli derslere değil, diğer derslerin içeriklerine de dahil edileceğini bildirdi.

Aileler de bilinçlenmeli

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de çocukların medya karşısında olası tehlikelerden haberdar edilmesi için çok değişik mecra ve alanlarda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Şahin, "Sadece dijital medya okuryazarlığı değil, çocukların dijital bağımlılıktan uzak durmaları, ailelerin bilinçli birer medya tüketici olabilmeleri ve çocukların bilinçli medya tüketicisi olarak geleceğe yön vermeleri açısından önem taşıyan protokolün imzalanması için buradayız" diye konuştu.

Protokol ne getiriyor?

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, protokol kapsamında öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilere dönük medya okuryazarlığı, siber güvenlik ve teknoloji bağımlılığını önlemeye yönelik seminer, konferans, kongre, sempozyum, söyleşi, panel, çalıştay, eğitim, yarışma ve etkinlikler düzenlenecek. Tüm eğitim kademelerinde medya okuryazarlığı bilincini geliştirmek amacıyla diğer derslerin öğretim programlarında medya okuryazarlığı konusuyla ilişkilendirilebilecek kazanımlara yönelik materyal hazırlanacak, ilköğretim 7. ve 8. sınıflarında seçmeli ders olarak okutulan Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı güncellenecek, EBA ve ÖBA dijital platformlarında yayımlanmak üzere dijital materyaller hazırlanacak.