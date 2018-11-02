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Gençleri Kahire’de tutuklatan Sisi, Kızıldeniz’deki Şarm eş-Şeyh’te yandaşı gençlerle buluştu!

Kahire’de kendisine muhalif gençleri tutuklatan Mısır diktatörü Abdülfettah es-Sisi, Kızıldeniz sahilindeki Şarm eş-Şeyh kentinde ise yandaşı olan gençlerle buluştu.

02 Kasım 2018 Cuma 17:11
Gençleri Kahire’de tutuklatan Sisi, Kızıldeniz’deki Şarm eş-Şeyh’te yandaşı gençlerle buluştu!

 yeniakit.com.tr 

Askerî darbenin gerçekleştiği 5 yıldan bu yana ekonomik, siyasi ve sosyal alanda çöküşe doğru giden Mısır’da insan hakları ihlalleri bitmek bilmiyor. Cuntacı Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, dün ülkenin başkenti Kahire’de tepki çeken tutuklamalara imza atarken, kendisi de gençlik paneli için bulunduğu Şarm eş-Şeyh'te bisiklete binerken poz verdi.

Hayrat Şatır’ın kızı gözaltına!

Başkent Kahire’de 8’i kadın 11’i erkek olmak üzere 19 avukat ve aktivist gözaltına alındı. Tutuklananlar arasında İhvan-ı Müslimin liderlerinden ve Hayrat Şatır’ın kızı Ayşe Şatır’ın da bulunması dikkat çekti. Hayrat Şatır, 2012 yılında düzenlenen genel seçimlerde İhvan-ı Müslimin hareketinin açıklanmayan ilk cumhurbaşkanı adayı olarak dikkat çekmişti.

Şarm eş-Şeyh’te şov yaptı

Sisi ise gençlik paneli için bulunduğu Kızıldeniz kenarındaki Şarm eş-Şeyh kentinde adeta şov yaptı. Burada yandaşı olan gençlerle buluşan Sisi, bisiklete binerek poz verdi.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 17:11
  1. Hayrat Şatır
  2. Ayşe Şatır
  3. Kahire
  4. Şarm eş-Şeyh

YORUM YAZ

  • HasanHasan34 dk önce
    Enver sedat'da bir zamanların çok iyi korunan mısır firavunun idi..sonunda bir geçit merasimi sırasında gebertildi bu alçağında sonu budur...Allah en iyi hesap görendir yeterki müslümanlar bilinçlensin
  • DocDoc52 dk önce
    misirin chp si
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