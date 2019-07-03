Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları

ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra aerobik koşu ve core çalışması gerçekleştirdi. Başkent ekibi, idmanın ikinci bölümünde ise dayanıklılık çalışması yaptı. Gençlerbirliği, 7 Temmuz'da başlayacak Erzurum kampına kadar hazırlıklarını başkentte sürdürecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.