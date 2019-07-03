Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:03
ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra aerobik koşu ve core çalışması gerçekleştirdi.
Başkent ekibi, idmanın ikinci bölümünde ise dayanıklılık çalışması yaptı.
Gençlerbirliği, 7 Temmuz'da başlayacak Erzurum kampına kadar hazırlıklarını başkentte sürdürecek.
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