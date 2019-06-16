0553 313 94 23

Gençlerbirliği’nde Murat Cavcav yeniden başkan

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Gençlerbirliği’nde, Olağan Genel Kurul yapıldı.

16 Haziran 2019 Pazar 15:36
Gençlerbirliği’nde Murat Cavcav yeniden başkan

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Gençlerbirliği’nde, Olağan Genel Kurul yapıldı. Mevcut Başkan Murat Cavcav, yeniden başkanlığa seçildi.


Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan fakat yeterli delege çoğunluğu sağlanamadığı için bugün Ankara MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında divan seçimi yapıldı. Gündem maddelerinin oylanması ile devam eden genel kurulda seçime tek aday olarak giren Murat Cavcav kürsüye gelerek delegelere seslendi.


Tecrübeli isimlerle şampiyonluğa giderken genç oyunculardan da asla vazgeçmediklerini söyleyen Murat Cavcav, “Mert, Berat, Rahmetullah, Taha ve Halil İbrahim gibi isimler takımımızın her zaman bir parçası olmuşlardır. Forma verildiği zamanda sorumluluk almasını bildiler. Bu isimler asla azalmayacak. Aksine, yenileri gelecek. Altyapımızdan milli takımlara kadar yükselmeyi beceren oyuncularımız bunların en önemli kanıtıdır. Gençlerbirliği Kulübü bugüne kadar kimseye el açmadan, arkasına birilerini almadan bugünlere geldi. Fair-play kuralları ile tüm kulüplerin başı ağrırken biz ise Finansal Fair-Play kurallarının oluşmasına ilham kaynağı olduk. Ekonomik olarak babamın bıraktığı noktada değiliz. Bu sezon 1. Lig’de mücadele ettiğimiz için gelirlerimiz bu ligin düzeyinde mali tablomuza yansıdı” dedi.



“Gençlerbirliği bugünlere kimsenin yardımlarıyla gelmedi”


Ligden düştükten bir sene sonra yeniden Süper Lig’e çıktıklarını vurgulayan Cavcav, “Bu sezon hiçbir şey kolay olmadı. Stadımız yoktu. Ankara’nın göz bebeği camiamız başka bir şehirde iç saha maçlarına çıktı. Deplasmanlara yeni deplasmanlar eklemek zorunda kaldık. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Nihayetinde zor zamanlardan sonra kupa Eryaman Stadı’nda ellerimizde yükseldi. Gençlerbirliği bugünlere kimsenin yardımlarıyla gelmedi. Yeni dönemde yeni teknik direktörümüzle, Gençlerbirliği armasına aşık olan gençlere, çocuklara daha çok önem vereceğiz. Yine tüm takımların korkulu rüyası olacak ve inanıyorum ki hepinizin hayalindeki Gençlerbirliği’ni hakkettiği yerlere hep birlikte taşıyacağız” şeklinde konuştu.



Delegeler arasında arbede yaşandı


Cavcav’ın konuşması sonrasında söz alarak kürsüye gelen delegeler, gündemi değerlendirerek konuşma yaptı. Genç bir delegenin konuşması sırasında ise salonda iki grup arasında arbede yaşandı. Olay sağduyulu delegelerin araya girmesi ile büyümeden engellendi.



371 oy ile Murat Cavcav yeniden başkan


Olağan Genel Kurul’a katılan ve oy kullanan 382 delegeden 371’inin oyunu alan Cavcav, tekrar Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığı’na seçildi. Kullanılan 7 oy boş çıkarken, 4 oy ise geçersiz sayıldı.


Seçim sonrasında Murat Cavcav ve yeni yönetim toplu fotoğraf çektirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 15:36
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz Kur-an Kursları başlıyor
    1. Yaz Kur-an Kursları başlıyor
    2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    3. Evlerin arasında çıkan yangın korkuttu
    4. Sınav maratonu sona erdi
    5. Yol uygulamasında eroin ve kokainle..
    6. Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu..
    7. Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki Türk..
    8. Sakarya Büyükşehir Meclisi 60 maddeyi..
    9. Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde..
    10. Birliğinden izne gelmişti! Babalar..
    11. I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık..
    13. Pendik’te parktaki tesis için halk..
    14. Genç Atölye’de yeni dönem kayıtları..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık..
    16. Eşine ait tüfek ateş aldı, kadın..
    17. Geleneksel Sanatlar İhtisas..
    18. Babalar Günü’nde babasının geri işe..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi Sicil..
    20. Atlasglobal Düsseldorf-Zonguldak arası..
    21. Kan donduran olay! Uzman Çavuş ve eşi,..
    22. Antalya’da Caretta Carettaların ilk..
    23. Babalar yarıştı, çocuklar izledi
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi..
    25. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    26. Kilis'te "canlı bomba" yeleği ve..
    27. Kimliğini evde unutan öğrencinin..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan tüm..
    29. Çarpıcı ‘tüketim çılgınlığı’ uyarısı:..
    30. Kazada ağır yaralanan çocuk hayatını..
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor