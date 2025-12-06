  • İSTANBUL
Spor Gençlerbirliği'nde kaos! Volkan Demirel istifa ediyor: Mehmet Kaya yoksa ben de yokum
Gençlerbirliği'nde kaos! Volkan Demirel istifa ediyor: Mehmet Kaya yoksa ben de yokum

Gençlerbirliği'nde kaos! Volkan Demirel istifa ediyor: Mehmet Kaya yoksa ben de yokum

Gençlerbirliği'nde seçimli olağanüstü genel kurulu'nda yaşanan olaylar sonrasında kulüp karıştı. Adaylıktan çekilen Mehmet Kaya'nın ardından Volkan Demirel'in yarın istifa edeceği öğrenildi. Demirel'in "Mehmet Kaya yoksa ben de yokum" dediği ve yarınki karşılaşmanın ardından görevi bırakacağı belirtildi.

Gençlerbirliği Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, ATO Congresium’da gündem maddeleri görüşülürken yaşanan tartışmalar ve salonda çıkan arbede nedeniyle gergin anlara sahne oldu. Delegeler arasında yükselen tansiyon, güvenlik güçlerinin müdahalesini gerektirdi. Olaylar, mevcut Başkan Mehmet Kaya’nın adaylıktan çekilmesine kadar uzanan süreci tetikledi.

VOLKAN DEMİREL İSTİFA EDİYOR

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel ise adaylıktan çekilen Başkan Mehmet Kaya'nın ardından istifa kararı aldı. Demirel'in yarın oynanacak olan Karagümrük karşılaşmasının ardından görevi bırakacağı öğrenildi. "Mehmet Kaya varsa ben de varım. Mehmet Kaya yoksa yokum" diyerek yeni yönetime rest çektiği belirtilen Demirel'in istifa edeceğini belirtmesinin ardından kulüpte kaos giderek derinleşti.

 

FUTBOLCULAR VE TARAFTARLAR KAZAN KALDIRDI

Volkan Demirel'in istifa edeceğini belirtmesinden sonra futbolcular da kazan kaldırdı. "Mehmet Kaya yoksa biz de yokuz" dedikleri ifade edildi.

Asırlık kulübün taraftar grupları da Mehmet Kaya'ya destek açıklama yapmak istedikleri fakat Mehmet Kaya'nın bunu durdurdu.

 

KULÜP KARIŞTI KAOS YAŞANIYOR

Mevcut Başkan Mehmet Kaya’nın adaylıktan çekilmesinin ardından Arda Çakmak Gençlerbirliği Kulübü'nün yeni başkanı oldu.

Kaya'nın başkalığında görevden aldığı Erhan Kızılçeşme yeniden kaos çıkardı." Beni de listeye alın" diyerek Çakmak'ın kapısına dayanan Kızılçeşme listeye alınmadı.

 

GENÇLERBİRLİĞİ İKİNCİ CAVCAV'I KAYBETTİ

Kürsüye çıkarak konuşma yapmak isteyen mevcut Başkan Mehmet Kaya'ya projelerini bile anlatma fırsatı verilmeden genel kurulda kavga çıkaranlar şu an kulüpteki kaosu nasıl yönetecekleri konusunda tartışma içerisine girdikleri öğrenildi. Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesi camiada şok etkisi yaratırken genel kuruldaki kavga ve tartışmalarla "İkinci İlhan Cavcav'ı kaybettik" yorumları yapıldı

