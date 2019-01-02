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Gençlerbirliği'nde ikinci yarı hazırlıkları

02 Ocak 2019 Çarşamba 21:30
Gençlerbirliği'nde ikinci yarı hazırlıkları


ANTALYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Devre arası kampı için Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde toplanan kırmızı-siyahlı ekip, ilk antrenmanını yoğun yağış altında gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman koşu çalışması ile devam etti.

Başkent ekibinde, izinli olan yabancı futbolcular kampa ilerleyen günlerde katılacak.

Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 21:30
  1. Futbol
  2. Gençlerbirliği
  3. Spor Toto 1. Lig

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