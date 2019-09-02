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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan istifa mı edecek?

Kaplan, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzgün olduklarını söyledi. Toplantıda yaptığı açıklamasında istifa edeceğinin sinyallerini veren Mustafa Kaplan haberin ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan istifa mı edecek? sorusu gündeme geldi. Peki Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan istifa mı edecek? İşte ayrıntılar...

02 Eylül 2019 Pazartesi 01:23
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan istifa mı edecek?

Kaplan, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzgün olduklarını söyledi. Toplantıda yaptığı açıklamasında istifa edeceğinin sinyallerini veren Mustafa Kaplan haberin ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan istifa mı edecek? sorusu gündeme geldi. Peki Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan istifa mı edecek? İşte ayrıntılar...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan istifa mı edecek? 

2-1 mağlubiyetle sonuçlanan Gençlerbirliği- Medipol Başakşehir karşılaşmasını değerlendiren Kaplan, "82. dakikaya önde giren bir takımımız vardı. Maçta iyi oynadığımız bölümler vardı. Belki beraberliğe sevinmeyecekken maçı kaybettik. Bir şanssızlıktır gidiyor." diye konuştu.

Kaplan, zorunlu oyuncu değişiklikleri yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Fabricio sakatlandı, Berat'ın sarı kartı vardı. İkinci golü bulacakken VAR'dan gelen bir karar sonrası penaltıdan gol yedik. Arkasından da bireysel hatadan gelen gol sonrası mağlup olduk. Kazanan takımı kutluyorum. Hakem arkadaşları tebrik ediyorum. İyi yönetim gösterdiler. Üzerimizde bir şanssızlık var. Kulübe gidince Murat (Cavcav) başkanla görüşme yapacağız. Hayırlısı neyse onu yapacağız. Gerekirse kulübün önünü açarız."

Mustafa Kaplan kimdir?

Mustafa Kaplan (d. 2 Eylül 1967, Kırşehir), Türk eski futbolcu, teknik direktör.

Futbolculuk kariyeri

Kulüp takımları kariyeri

Futbola, doğduğu şehrin takımı olan Kırşehirspor altyapısında başladı ve daha sonra birçok 3. Lig ve 2. Lig ekibinde görev aldı. Ağırlıklı olarak İç Anadolu Bölgesi'nin ekiplerinde oynadı.

Teknik direktörlük kariyeri

Futbola vedasından sonra antrenörlük yapmaya karar verdi ve ilk antremanlık deneyimini 2003 yılında MKE Ankaragücü'nde yardımcı antrenör olarak edindi. Daha sonra Gençlerbirliği'nde aynı görevi üstlendikten sonra Ankaragücü'ne geri döndü. 2010-11 sezonunun başında tekrar Gençlerbirliği'nde yardımcı antrenör olarak çalışmaya başladı. 26 Nisan 2011 tarihinde Gençlerbirliği teknik direktörü Ralf Zumdick'in istifa etmesinden sonra boşalan teknik direktörlük görevine geçici olarak sezon sonuna kadar getirildi.[1] Sezon bitimi görevini yeni teknik direktör Giray Bulak'a teslim etti. 2012-13 sezonunun ortasında MKE Ankaragücü teknik direktörlüğü görevine getirildi. Ancak topladığı puanlar yeterli olmadı ve Ankaragücü lig sonuncusu olarak 1. Lig'den 2. Lig'e düştü. 2013-14 sezonu başında Hacettepe'nin başına getirilen Kaplan, takımıyla birlikte 2. Lig'e yükseldi. 2014-15 sezonunun başlangıcında ise Gençlerbirliği'nin başına getirildi.[2] Burada yalnızca 1 maç görevde kaldıktan sonra takımla yolları ayrıldı.[3] 2016-17 sezonu başında Giresunspor'un teknik direktörlüğüne getirildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 01:23
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