Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: Şampiyonluk varsa küme düşme de olacak

Hamza Hamzaoğlu, yaptığı açıklamada, salgın sürecinde insanların futbolu özlediğini belirtti.

Tedbirleri hiçbir zaman elden bırakmamak gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Herkes buna alışmaya çalışacak. Futbol hayatımızın olmazsa olmazı. Hayatın normale dönmesi açısından futbol çok önemli bir etken. Futbol oynandığı zaman insanlar hayata daha çabuk adapte oluyor. İşin sağlık boyutu her şeyden çok önemli. Eğer süreç iyi gitmeseydi ben de oynanmasından yana olmazdım. Şu anda her şey iyiye doğru gidiyor. Bu yüzden ligin oynanmasında bir sakınca yok." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonunun çok doğru bir tarihte ligleri başlatacağını savunan Hamzaoğlu, "Pandemi başladığı dönemde de şartlar uygun olunca liglerin başlamasını istemiştim. Bugün baktığımızda da federasyonun belirlemiş olduğu takvim, yani 12 Haziran, gayet doğru bir tarih. Olası bir aksi durumda en azından 2 haftalık daha öteleme şansımız vardı. Şu anda öyle bir şeye de ihtiyaç gözükmüyor. Her şey şimdilik yolunda gidiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de bir aksilik olmaz ve ligler 12 Haziran'da başlar." ifadelerini kullandı.

"Küme düşmenin kaldırılmaması doğru bir karar"

Hamzaoğlu, bazı kulüplerin bu sezon küme düşmenin kaldırılması istediğinin federasyon tarafından reddedilmesini doğru bir karar olarak değerlendirdi.

Ligin 20 takımla oynanma fikrinin bugünün kararı olmaması gerektiğini savunan Hamzaoğlu, "Bence alınan karar doğru. Ligin 20 takımla oynanması kararı alınacaksa da sezon sonu da yapılabilir. Şu anda pandemi sürecinde düşme kaldırılsaydı çok adaletli olmazdı. Şampiyonluk varsa küme düşme de olacak. Bunun içinde biz de varız, belki de bizim için en kolay şey 'düşme olmasın' demekti. O zaman biz de bu ligin heyecanını alamazdık. Bu mücadele futbolu güzelleştiriyor. Bu yarış mutlaka olmalı." şeklinde konuştu.

"Futbolcular çok geriye gitmişti"

Hamzaoğlu, pandemi nedeniyle lige verilen süreçte futbolcuların çok geriye gittiğini gözlemlediklerini aktardı.

Futbolun sahada oynanan bir oyun olduğunu anlatan Hamzaoğlu, "Futbolcular çok geriye gitmişti. Biz, mümkün olduğunca en az kayıp yaşamaları için evlerinde sürekli program uyguladık. Ne kadar olursa olsun futbol sahada oynanan bir oyun. Dolayısıyla 2 ay gibi bir süre oyuncuların durumu geriye gitti. Birçok yönden kayıpla geldi oyuncularımız. Şimdi yavaş yavaş takımımız kendini toplamaya başladı. Kurallara uyduk. Önce evlerde çalıştık sonra gruplar halinde antrenmanlar yaptık. Testlerimizi yaptırdık ve yavaş yavaş takım çalışmalarına başladık. İnşallah 12 Haziran'da hazır olacağız." değerlendirmesinde bulundu.