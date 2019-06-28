Gençlerbirliği, Senegalli kaleci ile anlaştı Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği Senegalli kaleci Abdoulaye Diallo ile anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği Senegalli kaleci Abdoulaye Diallo ile anlaşmaya vardı.

Başkent ekibi bir dönem Çaykur Rizespor forması da giyen Diallo ile iki yıllık sözleşme imzaladı.1992 doğumlu 1.91 boyundaki kaleci şu anda ülke milli takımı Senegal ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele ediyor.

Son olarak Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes’in kalesini koruyan Abdoulaye Diallo, Afrika Uluslar Kupası’nın ardından Gençlerbirliği kampına katılacak.

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