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Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor maçı Eskişehir'e alındı

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:04
Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor maçı Eskişehir'e alındı


ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasındaki Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor karşılaşması, Eskişehir'de oynanacak.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "1 Aralık'ta saat 16.00'da Osmanlı Stadı'nda oynanması planlanan Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor maçı, Osmanlı Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle aynı tarih ve saatte Yeni Eskişehir Stadı'na alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:04
  1. Eskişehir
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  4. Kardemir Karabükspor
  5. Spor Toto 1. Lig

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