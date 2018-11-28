Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor maçı Eskişehir'e alındı





ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasındaki Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor karşılaşması, Eskişehir'de oynanacak.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "1 Aralık'ta saat 16.00'da Osmanlı Stadı'nda oynanması planlanan Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor maçı, Osmanlı Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle aynı tarih ve saatte Yeni Eskişehir Stadı'na alınmıştır." ifadelerine yer verildi.