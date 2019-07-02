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Gençlerbirliği Halil İbrahim Pehlivan ile sözleşme uzattı

Gençlerbirliği, altyapısından yetişen ve bu sezon sözleşmesi biten Halil İbrahim Pehlivan ile yeniden anlaşarak iki yıllık sözleşme imzaladı.

02 Temmuz 2019 Salı 14:16
Gençlerbirliği Halil İbrahim Pehlivan ile sözleşme uzattı

Gençlerbirliği, altyapısından yetişen ve bu sezon sözleşmesi biten Halil İbrahim Pehlivan ile yeniden anlaşarak iki yıllık sözleşme imzaladı.


Başkent ekibinin a takım kadrosunda da uzun yıllar görev yapan 25 yaşındaki Halil İbrahim Pehlivan, iki yıl daha kırmızı siyah forma ile mücadele edecek.


Gençlerbirliği altyapısında her kategoride forma giyen Halil İbrahim Pehlivan, Hacettepe’de şampiyonluk sevinci yaşayarak Gençlerbirliği a takımına yükselmişti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:16
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