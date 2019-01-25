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Gençlerbirliği eski başkanlarından Hasan Şengel yoğun bakımda

- Kulüp onursal başkanı İlhan Cavcav'dan önce bu görevi yapan ve divan kurulu başkanlığını sürdüren Hasan Şengel, mide kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındı

25 Ocak 2019 Cuma 18:52
Gençlerbirliği eski başkanlarından Hasan Şengel yoğun bakımda


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği'nin eski başkanlarından olan ve onursal başkan İlhan Cavcav'dan önce bu görevi üstlenen Hasan Şengel, yoğun bakımda.

Alınan bilgiye göre, kırmızı-siyahlı kulübünün divan kurulu başkanlığını sürdüren Şengel, rahatsızlanarak Hacettepe Hastanesi'ne giderken, mide kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisine yatırıldı.

Tedavisine devam edilen 1931 doğumlu Şengel'e kan takviyesi yapıldığı öğrenildi.

Hasan Şengel, 1976-1977 yılları arasında kırmızı siyahlı kulübün başkanlığını üstlenmişti.


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 18:52
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