Gençlerbirliği, Bolu kampını tamamladı



ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı. Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, sezon öncesi ilk kampını Erzurum'da gerçekleştiren kırmızı-siyahlıların, Bolu'da düzenlenen ikinci kampı sona erdi. Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde 10 gün süren kampın son antrenmanı, yaklaşık 45 dakika süren koşu çalışmasıyla tamamlandı. Antrenman sonrası teknik heyet ve futbolcular hatıra fotoğrafı çektirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, yoğun geçen kamp döneminde yaptığı hazırlık maçlarında Akhisarspor'u 3-2 mağlup ederken, Azerbaycan temsilcisi Sumqayıt ile 1-1 berabere kaldı.



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