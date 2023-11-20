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Spor Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü maçı öğretmenlere ücretsiz
Spor

Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü maçı öğretmenlere ücretsiz

Yeniakit Publisher
2023-11-20 18:29:00 -
Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü maçı öğretmenlere ücretsiz

Gençlerbirliği Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları karşılaşmada öğretmenlerden bilet ücreti alınmayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Öğretmenler Günü dolayısıyla yeni neslin mimarları öğretmenlerimizi tribünlere bekliyoruz. Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında, 27 Kasım Pazartesi günü Eryaman Stadı'nda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağımız karşılaşmayı, öğretmenlerimiz ücretsiz izleyebilecek." ifadeleri kullanıldı.

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