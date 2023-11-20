Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü maçı öğretmenlere ücretsiz
Gençlerbirliği Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları karşılaşmada öğretmenlerden bilet ücreti alınmayacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Öğretmenler Günü dolayısıyla yeni neslin mimarları öğretmenlerimizi tribünlere bekliyoruz. Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında, 27 Kasım Pazartesi günü Eryaman Stadı'nda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağımız karşılaşmayı, öğretmenlerimiz ücretsiz izleyebilecek." ifadeleri kullanıldı.
Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Detaylar belli oldu! Öyle laflar etti ki yer yerinden oynayacak! Daha seçilmeden böylesi sözler...