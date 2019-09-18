Gençlerbirliği Alanyaspor maçına hazırlanıyor

Bilgehan Sarı Yeniakit.com.tr

Hafta sonu Eryaman Stadı’nda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi. Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra dar alanda top kapma oyunu ile sürdü. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan iki dar alanda dönüşümlü çift kale maç ile noktalandı.

Kritik karşılaşma Pazar günü

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun 5. haftasında bu sezon sadece 1 puan elde eden Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, Eryaman Stadın’da 4 maçta puan kaybı yaşamayan Alanyaspor’u ağırlayacak. Süper Lig’de henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Gençlerbirliği, kendi evinde alacağı galibiyetle hem taraftarını sevindirmek hem de ilerleyen haftalara güvenle devam etmek isterken, Süper Lig puan durumunda liderlik koltuğunda 12 puanla oturan Aytemiz Alanyaspor ise yoluna kayıpsız devam etmek amacında.