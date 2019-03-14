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Gençlerbirliği 96 yaşında

- Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, 96. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti

14 Mart 2019 Perşembe 12:28
Gençlerbirliği 96 yaşında


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutluyor.

Kırmızı-siyahlı kulüpten kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Sultanisi'nde bir futbol isyanı olarak başlayan hikaye bugün 96. yaşını kutluyor. Kulübümüz, sahada formasını terleten futbolcularımız, tribünde desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen taraftarımızla futbol dünyasında halen ilk günkü kadar farklı, ilk günkü kadar özel. 96 yıldır Ankara rüzgarına güç veren kurucularımıza, tüm başkanlarımıza, sporcularımıza, antrenörlerimize, taraftarımıza teşekkürü borç biliriz."


- Anıtkabir ziyareti


Kulüp başkanı Murat Cavcav, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik heyet, 96. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Cavcav başkanlığındaki kırmızı-siyahlı kafile, saygı duruşunda bulundu.

Kafile daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Murat Cavcav, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Başkan Cavcav, deftere şunları yazdı:

"Sevgili Atamız, Cumhuriyetle yaşıt kulübümüz bugün 96. yılını kutluyor. Cumhuriyetin ve başkentin takımı olmakla son derece övünçlüyüz. Senin ilkelerinden vazgeçmeden, dün ve bugün olduğu gibi yarın da göstermiş olduğun yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Seni özlüyor, şükran ve minnetle anıyoruz."

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:28
  1. Futbol
  2. Gençlerbirliği Kulübü
  3. Murat Cavcav
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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