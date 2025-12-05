Gençler sordu konuklar cevapladı! Erkan Tan ile Söz Meydanı’na yoğun ilgi

Televizyon dünyasının önemli isimlerinden olan Erkan Tan, Akit TV’de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Bilindiği üzere Tan, 1 Aralık’tan itibaren hafta içi her akşam ana haber bültenini sunmaya başlamıştı.

Erkan Tan, her perşembe akşamı da “Söz Meydanı” programıyla da izleyicilerin karşına geçecek. Tan, daha ilk bölümde tartışma programlarına farklı bir soluk getirdi.

Erkan Tan ile Söz Meydanı’nın ilk programına Eski Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Ahmet Çakar, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Sayhan, Adalet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Abdullahoğlu, Eğitimci Mehmet Yiğit, Ekonomist İsmail Çapak ve öğrenciler katıldı.

Her görüşten farklı konukların yer aldığı programda gündemdeki konular ele alındı karşılıklı sorular soruldu yanıtlar verildi.

Eski Ak Parti milletvekili Mustafa Ilıcalı, Terörsüz Türkiye sadece Türkiye için değil dünya ve bölge için önemli olduğunu söyledi.

Eski İstanbul milletvekili Ahmet Çakar, “Türk milleti, emperyalizmin başımıza açtığı belayı bu topraklardan sildi” açıklaması yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü de, partilerinin “Terörsüz Türkiye” sloganının olumlu ama yetersiz bir slogan olarak gördüğünü belirtti.

DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Sayhan, “Terörü konuştuk ama terörün dinamiklerini zirveye çıkaran devletin hangi yanlış politikalarıydı?” derken, Adalet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Abdullahoğlu da, “Bir terör örgütü silahları tümüyle teslim etmedikçe ayrıca yaptıkları hataları kabul edip af dilemedikçe o örgütle direk temas ve muhatap alınamaz” ifadelerini kullandı.

Programda söz alan gençlerde fikirlerini özgürce dile getirdi. Günün en çok izlenen tartışma programları arasına giren Söz Meydanı ilk bölümüyle büyük ilgiyle izlendi.

Erkan Tan ile Söz Meydanı her perşembe akşamı 20.30’da Akit TV’de ekranlara gelecek.