Gençler, roketleriyle TEKNOFEST’e hazırlar
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne ürettikleri roketlerle katılacak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri, organizasyondan derecelerle dönmeyi hedefliyor.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan Savunma Sanayii Araştırmaları ve Teknolojileri Kulübü (SARTEK) ile Günaltay Roket takımları, tasarlayıp ürettikleri roket ve elektrikli araçlarla gelecekte ülke sanayisine katkı sunmayı amaçlıyor. Finale kalmayı başaran öğrenciler, festival kapsamında 9-16 Eylül’de Aksaray Hisar Atış Alanı’nda gerçekleştirilecek olan “yüksek irtifa” yarışmalarında roketleriyle boy gösterecek.