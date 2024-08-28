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Teknoloji Gençler, roketleriyle TEKNOFEST’e hazırlar
Teknoloji

Gençler, roketleriyle TEKNOFEST’e hazırlar

Yeniakit Publisher
2024-08-28 21:33:00 -
Gençler, roketleriyle TEKNOFEST’e hazırlar

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne ürettikleri roketlerle katılacak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri, organizasyondan derecelerle dönmeyi hedefliyor.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan Savunma Sanayii Araştırmaları ve Teknolojileri Kulübü (SARTEK) ile Günaltay Roket takımları, tasarlayıp ürettikleri roket ve elektrikli araçlarla gelecekte ülke sanayisine katkı sunmayı amaçlıyor. Finale kalmayı başaran öğrenciler, festival kapsamında 9-16 Eylül’de Aksaray Hisar Atış Alanı’nda gerçekleştirilecek olan “yüksek irtifa” yarışmalarında roketleriyle boy gösterecek.

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