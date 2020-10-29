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Aktüel Gençler pedalları "Cumhuriyet" için çevirdi
Aktüel

Gençler pedalları "Cumhuriyet" için çevirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:45:59 -
Gençler pedalları "Cumhuriyet" için çevirdi

DÜZCE (AA) - Düzce'de 200 bisikletli, Cumhuriyetin 97. yılı dolayısıyla 97 kilometre yol yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Anıtpark Meydan'ında toplanan üyeler, bisikletlerini Türk bayraklarıyla donattı.

Türk bayraklı tişörtler giyen bisikletliler, daha sonra Türkiye Bisiklet Kulübü Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicu'nun verdiği startla bazı ilçeleri ve kent merkezini kapsayan 97 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

Cicu, yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 97. yılı şerefine 97 kilometrelik bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.

Tura katılımın yüksek olduğunu belirten Cicu, "Her bir kilometreye bir yıl dedik. Genç arkadaşlarımızla bunu her yıl gerçekleştiriyoruz. Bu yıl biraz daha farklı yapalım istedik. O yüzden halkımızı da davet ettik. Hep beraber ilçelerimizi gezerek turu tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Cicu, turun birçok ilçeyi ve kent merkezini kapsadığını dile getirerek, gençlerin "Cumhuriyet" için pedal çevirdiğini sözlerine ekledi.

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