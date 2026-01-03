  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!

CHP’nin kodamanları gariplerin evine çöktü

Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar! RTÜK'ün kapısına kilit vurduğu o diziden mide bulandıran skandal: "Bol bol sevişin" diyerek milli manevi değerlerimize alenen savaş açtılar!

İran-Pakistan sınırında çatışma çıktı

FETÖ ve DEAŞ'tan aynı taktik! "Diyanet'e bağlı camilere..."

Vurgun ağının milyarlık çarkı kırıldı! Mersin'de 'Change Araç' operasyonu

Mali zor bir yılın geride bırakıldığını söyleyen TESK Başkanı Palandöken: Esnaf 2026'dan umutlu

Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'da çok sayıda patlama

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı! Polis memuru, doktor ve öğretmen yeni yılda kim ne kadar alacak?
Dünya Gençler arasında yayılan ölümcül zehir!
Dünya

Gençler arasında yayılan ölümcül zehir!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gençler arasında yayılan ölümcül zehir!

Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya "Metamfetamin ve kokain gençler arasında tehlikeli boyutlara ulaştı" açıklamasını yaptı.

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, tüm dünyada çocuk ve gençleri etkileyen iki önemli bağımlılığın metamfetamin ve kokain olduğunu belirterek, her iki uyuşturucunun ciddi sağlık sorunlarına ve ölümlere yol açtığını açıkladı.

Prof. Dr. Şevket Özkaya, çocukları ve gençleri etkileyen bağımlılıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Metamfetaminin sentetik bir uyuşturucu olduğunu ve kullanımının ölümcül sonuçlar doğurduğunu ifade eden Özkaya, "Tüm dünyada çocukları ve gençleri etkileyen iki önemli bağımlılıktan bahsetmek istiyorum. Bunlar metamfetamin ve kokain bağımlılığıdır. Metamfetamin en ölümcül, en çok bağımlılık yapan, okul çağında en kolay ulaşılabilen bir sentetik uyuşturucudur. Kullanıma bağlı ciddi akciğer ve karaciğer sorunları ortaya çıkıyor. Çok küçük dozlarda bile anında bağımlılık yapabiliyor ve tedaviyle bırakılması çok zor bir bağımlılıktır" dedi.

 

Özkaya, gençler arasında ölümcül etkileri olan diğer bir uyuşturucunun da kokain olduğunu belirterek, "Kokain, gençler arasında ölüme neden olan uyuşturucu maddelerden birisidir. Toplumda aile kontrolü dışında kalan gençler bu maddelere çok kolay yöneliyor" diye konuştu.

Açıklamalarında, her iki uyuşturucunun beyin hasarı oluşturduğunu ve nöro sinir hücrelerini harap ederek solunum ve kalbin durmasına sebep olduğunu vurgulayan Özkaya, "Metamfetamin tüm dünyada bir sorun olmanın ötesinde, ülkemizde de gençlerimizi etkileyen toplumsal bir sorun olarak görülmelidir" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, uyuşturucu soruşturmasını da fırsata çevirdi: Benim saçımı analiz edin, tulum peyniri çıkar!
Sarıgül, uyuşturucu soruşturmasını da fırsata çevirdi: Benim saçımı analiz edin, tulum peyniri çıkar!

Gündem

Sarıgül, uyuşturucu soruşturmasını da fırsata çevirdi: Benim saçımı analiz edin, tulum peyniri çıkar!

Sosyetenin kirli sırları patladı! Yalıda Grup seks ve uyuşturucu partileri
Sosyetenin kirli sırları patladı! Yalıda Grup seks ve uyuşturucu partileri

Gündem

Sosyetenin kirli sırları patladı! Yalıda Grup seks ve uyuşturucu partileri

Jet sosyetenin kirli çamaşırları bir bir dökülüyor! Ünlü influencer tek tek isim verdi: Boğaz'daki yalı partilerinde uyuşturucu skandalı patlak verdi
Jet sosyetenin kirli çamaşırları bir bir dökülüyor! Ünlü influencer tek tek isim verdi: Boğaz'daki yalı partilerinde uyuşturucu skandalı patlak verdi

Gündem

Jet sosyetenin kirli çamaşırları bir bir dökülüyor! Ünlü influencer tek tek isim verdi: Boğaz'daki yalı partilerinde uyuşturucu skandalı patlak verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
Gündem

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Halkın imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekmekle eleştirilen CHP'li belediyelerin, ünlü kebapçı Bedri Usta ve kardeşlerine sağladığı ayrıcalı..
Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!
Gündem

Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!

İstanbul Kadıköy'de lüks otomobillerin sergilendiği ünlü bir galeri, cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık iddialarından biriyle sars..
Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!
Gündem

Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!

İstanbul’da taksiye binen bir genç, öğrenci olduğunu fark edince kendisinden para istemeyen taksi şoförüyle tartışma yaşadı. Taksicinin sözü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23