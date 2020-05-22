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Gençler 4 saatlik izinlerinde soluğu yürüyüş parklarında aldı

Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, bugün verilen izinle dışarı çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:57:11 -
Gençler 4 saatlik izinlerinde soluğu yürüyüş parklarında aldı

Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, bugün verilen izinle dışarı çıktı. Uşak’ta gençler soğuk havada yürüyüş yapmayı tercih etti.


Korona virüsle mücadele kapsamında 4 Nisan’da 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Geçtiğimiz gün 0-14 yaş grubunun sokağa çıkmasının ardından izin sırası 15-20 yaş grubuna geldi. Uşak’ta sokağa çıkan gençler soluğu Uşak Atapark’ta aldı. Gençlerden çoğu arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken, kimisi de bisiklete binmeyi ve müzik dinlemeyi tercih etti.



“Evde sıkılmaktansa dışarıda üşümeyi tercih ediyoruz”


Uzun zamandır evde olduğunu ve ilk kez çıktığını dile getiren Münevver Tutal, “Arkadaşlarımla buluştum. Çok güzel bir duygu, dışarı çıkabilmeyi özlemişim. Evde durmaktansa soğuk havayı almak daha iyi. Yani evde sıkılmaktansa dışarıda üşümeyi tercih ediyoruz” dedi.



“Dışarı çıkmak için can atıyorduk”


Soğuk havaya aldırış etmeden yürüyüş yaptıklarını belirten Kadirhan Ekici, “Havanın soğuk olması bizi hiçbir şekilde etkilemiyor. Zaten dışarı çıkmak için can atıyorduk. Evde de çok sıkılmıştık. Yapılacak çok bir şey olmadığı ve her yer kapalı olduğu için yürüyüş yapıyoruz” diye konuştu.

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