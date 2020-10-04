Gence milletvekili, Ermenistan'ın sivil saldırılarıyla ilgili konuştu

Ermenistan, bugün Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence'de sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybederken 74 kişi de yaralandı. Peki Ermenistan sivillere yönelik saldırılarını devam ettirirse ne olur? Azerbaycan Gence Milletvekili Müşfig Cafarov bu sorunun cevabını Haber Global ekranlarından yanıtladı...

Ermenistan, Gence'yi bombaladı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının 8'nci gününde Ermenistan, sivil yerleşim yeri Gence şehrini hedef alırken, Azerbaycan ise kritik bir öneme sahip olan Cebrail'i kontrol altına almayı başardı. Ermenistan'ın sivil yerleşim yerini hedef alan saldırısı ise uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Haber Global ekranlarına konuşan Gence Milletvekili Müşfig Cafarov, Ermenistan'ın kalleş saldırısına dair açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın hain saldırısını kınayan Cafarov, Erhan Ertürk'ün 'Ermenistan sivilleri vurmaya devam ederse ne olur?' sorusunu da yanıtladı.

'Bizim maksadımız Karabağ'

Azerbaycan'ın tek amacının işgal altındaki yerleri kurtarmak olduğunu söyleyen Cafarov, "Bizim bir maksadımız var Karabağ. Biz savaşı devam ettireceğiz. İnanıyoruz ki hem Karabağ hem de diğer bölgeler işgalden kurtarılacak. Yakın günlerde bu haberi işiteceğiz." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarını birçok ülkenin de kınadığını belirten Cafarov, "Ermenistan'ın bugün ülkenin 2’nci büyük şehrini, büyük hacimli füzeyle vurması uluslararası kamuoyu tarafından tahribat olarak değerlendiriliyor." işeklinde konuştu.

'Hak-adalet yerini bulmalıdır'

Uluslararsı kamuoyuna sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıya dair belge ve delilleri de göndereceğini ifade eden Cafarov, işgal edilen yerleri işaret ederek, 'Burada artık hak, adalet yerini bulmalıdır.' dedi.

Türkiye'ye teşekkür

Konuşmasının sonunda Türkiye'ye de teşekkür eden Cafarov, "Türkiye'deki kardeşlerimize teşekkür ederim. Bize çok büyük destek veriyorlar. Konu başladığından beri bize manevi desteklerini sürdürüyorlar. Bu kardeşliği hiç unutmayız Biz iki devlet bir milletiz." şeklinde konuştu.