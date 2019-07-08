0553 313 94 23

Genç yüzücülerden tarihi başarı

Milli sporcular, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nı 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:25
Genç yüzücülerden tarihi başarı

ANKARA (AA) - Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, tarihi bir başarı elde etti.

Rusya'da düzenlenen 2019 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücüler, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Gümüş madalyalar Beril Böcekler'den gelirken, Demirkan Demir, 4x100 metre karışık bayrak takımı ve 4x100 metre karışık bayrak erkek takımı bronz madalya elde etti.

Organizasyonda, Beril Böcekler 8.34.56'lık derecesiyle 800 metre serbestte ve 16.21.392'luk derecesiyle 1500 metre serbestte gümüş madalyanın sahibi oldu.

Demirkan Demir ise 1.00.84'lük derecesiyle 100 metre kurbağalamada üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Şampiyonada, Mert Ali Satır, Demirkan Demir, Aleyna Özkan ve Gizem Güvenç’ten oluşan 4x100 metre karışık bayrak takımı, 3.52.35'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Mert Ali Satır, Demirkan Demir, Emir Şimşek, Baturalp Ünlü'den oluşan 4x100 metre karışık bayrak erkek takımı da bronz madalya kazandı.

Öte yandan, şampiyonada 1500 metre serbestte 16.21.39'luk derecesi ile ikinci olan Böcekler 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederken, 38 yeni Türkiye rekoru da kırıldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:25
  1. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  2. Aleyna Özkan
  3. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası
  4. Beril Böcekler
  5. Demirkan Demir
  6. Gizem Güvenç
  7. Kazan
  8. Mert Ali Satır
  9. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Arzumuz isteğimiz Ege'de ve Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım."
    1. Erdoğan: "Arzumuz isteğimiz Ege'de ve..
    2. Adı Eren Bülbül anısına konmuştu!..
    3. Bitlis’te 50 bin sazan yavrusu tatlı..
    4. Demirtaş: “Yeni hizmet binamız..
    5. DPÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    6. TOKİ Ankara Kuzeykent başvuruları ne..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların..
    8. Mersin'de kırmızı alarm! Metil alkol..
    9. İran’da 5.7 büyüklüğünde deprem
    10. Cirit 100. yıl şampiyonlarına kupa
    11. Fatih Terim devrede! Beşiktaş'a..
    12. Kahramanmaraş’ın Alpleri: ‘Başkonuş..
    13. Minik Özge’nin yeni protez bacak..
    14. (Özel) Arızalanan tekneden denize..
    15. Spekülatörler yaz meyvelerine göz dikti
    16. S-400’ler nereye konuşlandırılacak?
    17. Suni yollarla üretilen 25 milyon ardıç..
    18. Türk boks kulübünden iki altın kemer
    19. "Yazın üst solunum yolu..
    20. Yemen'in kadim mirasları savaşın..
    21. Yaşlılarda internet kullanımı 4 kat..
    22. İhracatta liderlik haziranda da sürdü
    23. Sınıra komando sevkiyatı
    24. Securitas'tan sanata destek
    25. BEÜ’de ‘2018 Yılı Stratejik Plan..
    26. Türkiye suni yollardan ardıç fidanı..
    27. Maganda kurşunuyla yaralanan genç, 9..
    28. İZLENİM - Bitmeyen güreşin peşinden..
    29. Park halindeki kamyonet cayır cayır..
    30. Türkiye’nin ilk yaşlı meclisi kuruluyor
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’