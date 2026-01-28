Genç yıldız Yasin Özcan kimdir ve aslen nereli?

1,85 boyunda olan ve hem stoper hem de sol bek mevkilerinde görev yapabilen Özcan, modern savunmacı özellikleriyle kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Yasin Özcan, Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de sergilediği performansın ardından İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer oldu. Gelişimini sürdürmesi için Belçika'nın köklü kulübü Anderlecht'e kiralanan genç yetenek, burada kazandığı Avrupa tecrübesinin ardından 28 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'a transfer olarak Türkiye'ye geri döndü.

Milli takım kariyerinde alt yaş kategorilerinden itibaren ay-yıldızlı formayı başarıyla terleten Özcan, 11 Haziran 2025'te Meksika'ya karşı oynanan hazırlık maçında ilk kez A Milli Takım formasını giyerek bu onura erişti.