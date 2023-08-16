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Spor Genç yetenek Omar Fayed Fenerbahçe'de
Spor

Genç yetenek Omar Fayed Fenerbahçe'de

Yeniakit Publisher
2023-08-16 21:25:00 -
Genç yetenek Omar Fayed Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, El Mokawloon forması giyen 2003 doğumlu Omar Fayed ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattığını açıkladı.

4 yıllık sözleşme

Kadrosuna dünya yıldızlarını katan sarı-lacivertliler, 2003 doğumlu oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattı. Omar Fayed, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 4 yıllığına renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Omar Fayed'e 'Ailemize hoş geldin' diyoruz."
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