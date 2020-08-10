Genç teorisyenden Kemalistleri terletecek sorular

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Teorisyen Ali Öztekin, vatanseverlik konusunda mangalda kül bırakmayan CHP'li Kemalist kesimi yerden yere vurdu.

Cemil Meriç'in "Türkiye'de misyonerlerin faaliyeti Hristiyan yapmak değil İslamiyet'ten uzaklaştırmaktır" sözünü hatırlatan Öztekin, insanların çok hızlı bir şekilde değiştiğini belirterek Çanakkale Savaşı ile ilgili duayr kasan ulusalcı seküler kesimle o cephede savaşıp şehit düşen insanlar arasında büyük bir fark olduğunu ifade etti.

Vatansever geçinen Kemalist kesimin samimi olmadığını dile getiren Öztekin, "Çanakkale Savaşı'nda şehit olanlardan birini günümüze şu ana getirsek ülkemizdeki bahsi geçen seküler tiplerden birini göstersek bu senin mi yoksa karşı cephedaki İngiliz'in torunu mu desek çok büyük ihtimalle İngiliz'in torunu diyecektir. Ya da daha fenası hem Osmanlı cephesinden hem de İngiliz cephesinden asker getirsek emin olun seküler arkadaşlarımız İngilizi tercih edecektir. Zira sosyal hayatta durduğu yer İngiliz asker ile aynı yerdir. Fakat Çanakkle cephesindeki Türk askeri ile sosyal hayatta oturup konuşabileceği paylayabileceği hiçbir şey yok. O yüzden sevgili seküler arkadaşlar 57. Alay yürüyüşleriniz falan hiç samimi gelmiyor." dedi.

Çanakkale'ye giderken otobüste savaş türküleri dinleyen Kemalistlerin dönüş yolunda şarkılar söyleyip halaylar çektiğini söyleyen Öztekin, "Başta Çanakkale olmak üzere Birinci Dünya Harbi cephelerinde ve İstiklal Savaşı'ndaki insanlar sizin şu an yobaz olarak adlandırdığınız çomar dediğiniz zihniyet ve insanlarla aynı. Bu konuda kıvırmaya hiç gerek yok" diye konuştu.

Çanakkale'de vatan için mücadele edip şehit olan askerlerin görüntülerini paylaşan Öztekin, konuşmasının sonunda ise Kemalistleri terletecek bir soru sordu.