  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Genç savcı koronavirüse yenildi
Yaşam

Genç savcı koronavirüse yenildi

KOVİD-19'a yakalanmasının ardından yoğun bakımda tedavi gören Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 07:59:00 -
Genç savcı koronavirüse yenildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2019 yılında ilk görev yeri olan Doğanşehir ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Sultan Beyza Boyalı bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Tedavisine memleketi olan Konya'daki Meram Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü’nde devam edilen genç savcının burada yapılan PCR testi pozitif çıkınca, yoğun bakım servisine alındı.

Ancak durumu ağırlaşan Savcı Boyalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç savcının ölümü sevenlerini ve yargı dünyasını yasa boğarken, cenazenin 19 Nisan Pazartesi günü Hacı Veys Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Konya Üçler Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Savcı Boyalı'nın vefatı sonrası Doğanşehir ilçesinde de birçok vatandaş sosyal medyada taziyelerini iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şüpheli şahsın üstünden şoke eden bir silah çıktı!
Dünya

Şüpheli şahsın üstünden şoke eden bir silah çıktı!

Gaziantep’te, polis ekiplerinin durdurduğu bir şahsın üzerinde suikast silahı çıktı. Konuyla ilgili yasal işlem başlatılırken şüpheli gözalt..
Rusya duyurdu: İHA’lara karşı hava mayını
Teknoloji

Rusya duyurdu: İHA’lara karşı hava mayını

Rusların silah şirketi Rostech bünyesinde faaliyet gösteren ZALA AERO Şirketler Grubu’nun baş tasarımcısı Aleksandr Zaharov, Rus uzmanların ..
Fetullah Gülen'in 'Biseksüel' sapık 'pedofili' gelini Elif Şafak: Bakın ülkemizi nasıl karaladı!
Gündem

Fetullah Gülen'in 'Biseksüel' sapık 'pedofili' gelini Elif Şafak: Bakın ülkemizi nasıl karaladı!

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in gelini sapık 'pedofili' yazarı Elif Şafak, Angelina Jolie ile adlı ABD'li oyuncu ile İstanbul Sözleşmesi'ni..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay