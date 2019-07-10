0553 313 94 23

Genç nesiller bu kafaya emanet! Görevine iade edilen Cemil Kılıç'tan zırvalığa tamdevam

İmam Hatipleri terörle özdeşleştiren sözde ilahiyatçı Mustafa Cemil Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile başörtüsünü hedef aldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 23:02
Genç nesiller bu kafaya emanet! Görevine iade edilen Cemil Kılıç'tan zırvalığa tamdevam

İslam karşıtı paylaşımlarda bulunan, İmam Hatipleri terörle özdeşleştiren Mustafa Cemil Kılıç adlı sözde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni başörtüsünü hedef aldı.

Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?

Daha çok İmam Hatip daha çok IŞİD” diyerek 1 milyon İmam Hatipliye hakaret eden, “İçki içmek değil sarhoş olmak haramdır” hezeyanını savuran, “Ateistler Müslümanlardan daha ahlaklı” diyerek gâvur aşkı sergileyen Kılıç, sosyal medya hesabından başörtüsü ile ilgili yaptığı açıklamasında zırvaladı.

Ateizm Derneği'nden 'sapkın' öğretmen Cemil Kılıç'a manidar destek!

Sözde din öğretmeni Cemil Kılıç, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

Gerçekten anlamıyorum!
Başörtüsü İslamî bir gelenektir ancak ilahi bir emir değildir, diye görüşümü belirtiyorum. Savcı bana dava açıyor. Şeriat hukukuna geçtik de bir tek benim mi haberim yok?!

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 23:02
  1. Cemil Kılıç
  2. Twitter
  3. Mustafa Cemil Kılıç

YORUM YAZ

  • Emine Altin Emine Altin 1 sa önce
    Din adami goruntusundeki munafik takimi bunlar farz ve sunnetleri iyi ogrenin sonra bunlarin soyladiklerine bakin ve bu munafik takimina dikkat edin
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Adam doğru söylemiş, bazı arkadaşlar devletin başında ERDOĞAN var diye ülkeyi İslam Devleti, milleti Muhammed (sav) ümmeti zannediyor, giydiriyor da giydiriyor. Pek mühteren Türk milletinin İslam cematine mensup azınlık vatandaşı, yaşadığın ülke İngilizlerin izni ile Kemal Paşa tarafından kurulan yasaları Evropadan devşirilmiş, devlet kurumları sebatayist yahudiler ve gizli ermenilerce dizayn edilmiş, Türkiye Cumhuriyetidir. Bunu biliniz ve ona göre beklentilerinizi yeniden gözden geçiriniz. Erdoğan ın müslüman azınlık için adeta söke söke aldığı birtakım imtiyazları ve hakları bu devletin sizler lütuf olarak verdiği zannından bir an önce kurtulun zira kurucu babaların partisi CHP o elde edilen birkısın şekli hakları ve rahatlamaları dahi devrimlerine aykırı ve cumhuriyet değerlerine ihanet olarak görmekte ve bulduğu ilk fırsatta Erdoğanın al aşağı edilmesiyle sizlerinde bu kısmi konforlu islami yaşantınıza son verme niyetini her daim muhafaza etmekte. Yani KUZU postuna girince kurt kuzu olmaz aklınızı başınıza alın.!!!
  • Mehmet Z.Mehmet Z.1 sa önce
    Allah'ın önemsemediği, ama müslüman toplumların önemsediği binlerce detay yüzünden Allah'ın öznel emirleri yok olup gitmiş; Ahlak, dürüstlük, kul hakkı, doğaya ve tüm canlılara saygı, edep ve insan-ı kamil olmak gibi mesela. Adı "müslüman ülke" olan tek bir ülke yoktur ki refah ve huzurlu bir topluma sahip olsun. Özellikle Ramazan aylarında TV ekranlarında arz-ı endam eden ağlaşık tipi tipler İslam'a ateistlerden daha çok zarar vermektedir. Bir de devletin başındakilerin "ümmet" olmaktan bahsedip sadece ailesini, sülalesini ve yandaşlarını ihya etmesi var tabi. Bunu anlarım da, hırsıza, arsıza destek veren "müslüman"ları anlayamıyorum. Maûn Suresi - 4-6 . Ayeti anımsamak gerek: " Vay haline o namaz kılanların ki, Onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar."
  • OsmanlıOsmanlı1 sa önce
    reisssss nerde söz verdiğin idam asılacak adam çok .....
  • ihsanihsan1 sa önce
    nur suresi 31. ayeti gözün körmü sapık bunu içeri alın hapis yatınca belki aklı başına gelir.
  • Veysel Veysel 1 sa önce
    tapınakçıların türkiye deki kölelerinden sadece biri maalesef bunun gibi ruhunu satmış çok köle var bu memlekette yapacak tek şey var bunlarla ve efendileriyle mücadeleye ölene dek devam
  • engineerengineer2 sa önce
    Rasim DUMAN sayın bakan yat yat uyu Ziya topu tut yorumunu yapmış, ben de kendisine katılıyorum ve diyorum ki "akp ve reisyat yat uyu tcmb başkanını görevden al, böylelerini elleme" ab uyum yasaları diye lgbti yasalarını Müdlüman Milletimize daya, böylesine nesebi gayrı sahih bilmem ne çocukları Allah cc nün yasaları olan şeriat yasalarıyla alay etsin, ses çıkarma ve dini bütünüm diye ortalıkta gez.
  • turanturan2 sa önce
    bu herif özellikle gündeme ve güncele getiriliyor.Çünkü bu çatlak zurnayı başkaları öttürüyor...
  • F 1 pilotuF 1 pilotu2 sa önce
    Senin zorun ne be adam insanlıgını kaybetmişsin sen sen işine baksana yakında gey liginde savunursun sen okumuş cahil
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ2 sa önce
    adam kötu birşey dememişki.kendi göruşunu belirtmiş saygı icinde.davalık birşey yok bence. türban islamın şartları arasında degil.isteyen örter isteyen örtmez. .o kişi ile allah arasında .kimseyi ilgilendirmez.
  • yakupyakup2 sa önce
    Böyle zihniyet sahipleri ancak kanun gücüyle ıslah edilir. Kanunlar bu art niyetli insanların ahlaksızlığı, arsızlığı, hayasızlığı, kötülüğü yaymalarını engellemelidir. Neslin bozulması için çalışmak ta büyük ihanettir. Cezalar zihniyet ve amaçlar değerlendirilerek verilmelidir.
  • YılmazYılmaz2 sa önce
    Ettiği laflar birilerinin ettiği laf ile aynı,yani ona borozanlık yapıyor,tasmalı bir uşak bu Cemil.Kendisi de İmam hatipli haliyle IŞİD'çi oluyor.Laiklik,La ilahe illallah demektir diyen bir ahmaktır bu Cemil.
  • Serhat Serhat 2 sa önce
    Kıyamet alametinden biri de bu zevat, din kültürü ve ahlak hocası örtüye gelenek diyor. İşte okumayla diploma almakla olmuyor bu işler yaptığın işte ahlaki olmazsan olmuyor.Doktorluğu ya da imamlığı sırf para için yaparsan böyle saçma sapan tipler çıkıyor
  • HakanHakan4 sa önce
    Bosuna kuranda demiyor üzerinde en degerli kitaplari taşıyan essek nasl bu bilgilerden faydalanamiyorsa bu cemil gibilerinde bilgileri kendilerine yarar saglayacagi yerde zarar veriyor eşşeklik baki kaliyor
  • RasimDUMANRasimDUMAN4 sa önce
    Ustelik te Din Bilgisi ve "Ahlak" ogretmeni !!! Ve koskoca Milli Egitim Bakanligimiz, bu serefsiz sapik karsisinda "aciz"...! Sayin Bakanim yat yat uyu. Ziya topu tut...
  • ilhami kayailhami kaya4 sa önce
    milieğitim bakanlığ ne iş yapar acaba.
  • Durdu Mehmet DalDurdu Mehmet Dal8 sa önce
    Zavallı yaratıklar kafirlerin oyuncağı haline gelmişler cehennemine odun atıyor
  • Kemal Kemal 9 sa önce
    Neslimiz bu p.. Ç lere mi emanet
  • Sığındıkları üç şey var:Sığındıkları üç şey var:9 sa önce
    Demokrasi, laiklik ve hepsinden önemlisi: kemalizm rejimi!
  • Mustafa Mustafa 10 sa önce
    Yazık eğitimci bu önce bi kendisini eğitsin ALLAH c.c kuranda eski kavimleri ne yaptıkları için helak ettiğini anlatıyor.nicin anlatıyor bize ders çıkarın diye Allah böylelerine hidayet nasip etsin
  • EKOLL EKOLL 10 sa önce
    Gâvurluğun alemi yok.
  • AlperAlper10 sa önce
    Emir mi yoksa gelenek mi olduğuna bu cehalet timsali yaratıkmı karar veriyor???
  • Soru yorumSoru yorum10 sa önce
    Allahsız kitapsıZlar. Din ahlaktan konuşurlar, Eski alimleri cahil olmakla hurafe uydurmakla suclarlar ama 1000 sene 800 sene 300-500 sene önce yaşamışo mübarek insanların ayarında insanların ruhuna kalbine dokunan tek bir hikmetli söz soyleyemezler,insanlari etkileyecekhidayete erdirecek doğru yolu hakikati gösterecek tek bir nasihat edemezler. Edemezler Çünkü nefislerinden konuşurlar. O mubareklere ise Allah ilham eder öyle konuşurlar. O yüzden o mübarek insanların sözleri isimleri asirlarca sonra bile söyleniyor biliniyor. Bunlar geberip gittiğinde ancak arkalarindan lanet okunur.
  • ÖmerÖmer11 sa önce
    Şeriat anlamı Allah'ın koyduğu hükümler demektir. Bu adam başörtüsünün ilahi bir emir olmadığını söylüyor ancak şeriat kanunları olsa idi suçlu olduğunu beyan ediyor. Kafa güzel adamda. Ağzı ile aslında yalan söylediğini ilahi bir emir olduğunu söylüyor. Savcı en ağır cezayı istesin.
  • Soru yorumSoru yorum11 sa önce
    Dini ifsad etmek dinde bidat çıkarmak için ilahiyata sokulmuş bir nasipsiz daha . Bunların Hepsi özel olarak seçilmiş özel olarak egitilip ilahiyatlara sokulmuş ılımlı İslam diyalog olusumunun ajanı. O kadar okuyup bu lafları ediyorsan hakkı bile bile carpitiyorsan senin derdin başka. Allah sen ve senin gibi Allah ın dinine savaş acanlarin, bile bile hakkı carpitanlarin , nefislerine göre konuşanların belasını versin.
  • İbrahim Alkılıçİbrahim Alkılıç11 sa önce
    Böyleleri için Cenab-ı Allah mühlet verir, tövbe etsin diye. Koruma denilen işte mühlet. Ancak;Mühlet bittiğinde hâlâ tövbe edilmemişse o zaman işi hem burada, hem orada zor.
  • yalanci, inkarci kafiryalanci, inkarci kafir11 sa önce
    Ayetleri inkar eden yalaci kafir, seni en azindan 'yalancilik'tan kodeste curutmeliler
  • MUHAMMED HANEFİMUHAMMED HANEFİ11 sa önce
    Gözün körse, kulağında mı duymuyor gerizekalı. Kur'an'ı açıp okumadıysan bile,bir okuyandan da mı dinlemedin.
  • Kamil s.Kamil s.11 sa önce
    Allah seni kahretsin. Sen git Ateist derneği başkanı ol. Senin dinle diyanetle ne işin var.
  • NurNur11 sa önce
    Sanane benim başörtümden takan benim varsada beni ilgilendirir yoksada niye batıyor bu başörtüsü bazılarına evet ben Allahınemiri olarak takıyorumvarmı diyeceğin bu kadar alim aptal sen akıllı işine git ilahiyat okuyan dan şeytan çıkmaz diye bir kural yok sen artık papaz oldun bana göre
  • İs-hakİs-hak11 sa önce
    Milli eğitim chp yemi geçti de haberimiz yok yokki bu sabık kâfir bu MaKama geçebiliyor ve dinde fesat çıkarıyor doğruise bakanlık uyuyor mu
  • ahmetahmet11 sa önce
    yol kesicilik, fitne, fesat, muslumanlara ve islama yakismayan saygisizlik, hakaret yeni kesfedilmedi... her cesitten, her meslekten ve mesrepten ortaya cikti tarih boyunca... sonra, yokoldukar ve sadece kendilerine ahiretlerine zarar verdiler...Allah dinini koruyacak kiyamete kadar
  • Abidin Abidin 11 sa önce
    Zabıtalar .... gitsin
  • HadiHadi11 sa önce
    Daha çok vatanhaini!!! rum,ermeni,lanetliyahudi ! hep beraber içten ve dıştan ülkeyi yikmaprojesi tamgaz devam ediyor melun fetö bu azınlık zındıkları nasıl bulmuş ve orhanize etmiş hayret !!!!!,
  • İ h türkİ h türk11 sa önce
    Öyle ahmaklar kime yaranacak acaba allah ıslah eylesin

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bayraklı’nın halk oyunları dereceye alıştı
  1. Bayraklı’nın halk oyunları dereceye..
  2. GRAFİKLİ - ABD'deki FETÖ şebekesi:..
  3. İhracat artışının şampiyonu savunma ve..
  4. "Enflasyondaki düşüş konut kredilerini..
  5. Hayvan yetiştiricileri fiyatlardan..
  6. Ayçiçeği tarlaları hem göze hem de..
  7. 457 terörist etkisiz hale getirildi
  8. Aydın’da 100 bin adet yavru sazan..
  9. Ticaret savaşlarında Fransa-ABD..
  10. "Öyle çocuk yetiştireceklerine taş..
  11. Tankın ezdiği otomobilden çıkarak..
  12. Amerikalı şarkıcı Jason Derulo,..
  13. Altın kemer İstanbul’da verilecek
  14. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna bir..
  15. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
  16. Ar-Ge için "özel sektör" seferberliği
  17. İran Büyükelçisi Farazmand’dan ATO’ya..
  18. Eminevim yeni evlenenler için..
  19. Ölen yavrusunun başından ayrılamadı,..
  20. Pakistan’da tren kazası: En az 11 ölü
  21. Elektrikte kurulu güç ilk 5 ayda yüzde..
  22. İlçe Ekonomisine 6 milyonluk katkı..
  23. Çocuklara çok fazla oyuncak almak..
  24. Türkiye Srebrenitsa'yı unutmadı!..
  25. 13 yaşındaki Denizlili boksör Türkiye..
  26. Türk-Japon dostluğu beyaz perdede
  27. Sultaniye üzümde entegre tesis için..
  28. (Özel) Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü..
  29. Afrin’de patlama: 5 ölü
  30. Iris Annabel Goldsmith kimdir?..
İBB'de üst düzey istifa!
İBB'de üst düzey istifa!
Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
Başkent’te CHP’li kadrolaşma
Başkent’te CHP’li kadrolaşma
Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
Yerli otomobilde kritik gelişme
Yerli otomobilde kritik gelişme

Günün Karikatürü

11 Temmuz 2019
Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!