Genç milli tenisçi, Avrupa Şampiyonası'nda finalde Melisa Ercan, 14 Yaş Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi



İSTANBUL (AA) - Genç milli tenisçi Melisa Ercan, Çekya'da düzenlenen 14 Yaş Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Most kentinde düzenlenen organizasyonda ilk turu bay geçen Melisa Ercan, daha sonra sırasıyla Sloven, İtalyan, İsviçreli, Polonyalı ve Slovak rakiplerine üstünlük sağlayarak finale çıkma başarısı gösterdi. Genç milli tenisçi, Avrupa şampiyonluğu için yarın Yunan Michaela Laki ile karşı karşıya gelecek.

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